Del Potro en la noche del domingo

(Por Sergio Boschetto, enviado especial al US Open).- En tanto, Nishikori fue mucho para Schwartzman. El japonés le ganó 6-4 6-4 5-7 y 6-1, en un partido duro, con muchos golpes de fondo de cancha.

El argentino tuvo su oportunidad en el primer set cuando estaba arriba 4-1 y con posibilidades de extender la diferencia, pero no lo pudo concretar y ante jugadores de un nivel diferente, eso se paga caro. Así fue como se le escapó en forma increíble el primer set.







Los dos desplegaron buenos golpes, buenas aperturas, y el entrenado por el argentino Dante Bottini estuvo más fino a la hora de las definiciones, se equivocó menos y esto le permitió ponerse dos sets arriba en el marcador.

Cuando el "Peque" se llevó el tercero, los argentinos en el Gran Stand pensaron que era posible, pero esa idea solo duró hasta comenzar el cuarto set, que fue todo del nipón que lo ganó 6-1.



Novak Djokovic barrió a Gasquet

Con una llamativa facilidad el serbio avanzó de ronda. Fue luego del 6-2 6-3 6-3 al francés y se perfila como un serio candidato, claro que ya todos se frotan las manos pensando en un hipotético cruce en cuartos con Federer.

Cilic pasó en un partidazo

En maratónico partido le ganó en 5 sets al australiano Alex De Minaur por -4-6 -3-6 6-3 6-4 y 7-5, y ahora chocará en cuartos con David Gofin, que le ganó a Struff 6-4 6-1 y 7-6 (4).

Federer ganó con una jugada para el asombro

Fue en tres sets 6-4 6-1 y 7-5 frente a Nick Kyrgios. El resultado pasa a segundo plano, para tratar de explicar con palabras la jugada (hubo varias) de otro planeta que hizo el suizo cuando llegó forzado a una pelota que Kyrgios puso corta, cerca de la red, al costado derecho de Roger.

Hasta allí llegó el mejor del planeta, y con un golpe mágico puso la bola por fuera de la red, motivando el asombro e incredulidad del propio australiano, y el estallido de un casi completo Arthur Ashe.

Otros resultados de ayer

J. Milman, próximo rival del suizo, le ganó a M. Kukushkin en cuatro sets por 6-4 4-6 6-1 y 6-3; P. Kohlschreiber (GER) 6-7 (1) 6-4 6-1 y 6-3 a A. Zverev (GER); J. Sousa (POR) 7-6(5) 4-6 7-6(4) y 7-6(5) a L.Poulle (FRA); M. Keys (USA) 4-6 6-1 Y 6-2 a A. Krunic (SRB); D. Cibulcova (SVK) 3-6 6-3 Y 6-3 a Kerber (GER); y C. Suárez Navarro (ESP) 5-7 6-4 y 7-6 (4) a C. García (FRA).

Jornada de hoy

* R. Nadal vs. N. Basilashvili

* D. Thiem vs. K. Anderson

* J. Isner vs. M. Raonic

* S. Williams vs. K. Kanepi

* S. Stephens vs. E. Mertens

* A. Barty vs. Ka. Pliskova

* A. Sevastova vs. E. Svitolina