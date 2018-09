Car Show: la lluvia acompañó la actividad sabatina en Rafaela

En una jornada desapacible, donde la lluvia y las bajas temperaturas marcaron una fuerte presencia, el Car Show Santafesino se inició ayer el cronograma oficial en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo".

A pesar de esas dificultades, se pudieron cumplir la mayoría de las actividades, trasladándose para hoy la primera final de la Fórmula 3 Santafesina 1.6.

Vale decir, en consecuencia, que se desarrollaron en el autódromo "Ciudad de Rafaela", todas las clasificaciones, que dejaron ordenadas las grillas para la realización de la parte central del espectáculo, que se llevará a cabo hoy.

Estos son los resultados del sábado, en la puesta en marcha de la séptima fecha de la temporada 2018:

Fórmula 3 Santafesina 1.6 (clasificación): 1º Alfredo Esterkin, en 1m17s316, a 142,015 Km/h; 2º Fabián Mainero a 342 milésimas; 3º Renzo Testa a 601; 4º Manuel Macarro a 694; 5º Franco Bosio a 1s101; 6º Daniel Illanes a 1s253; 7º Juan Carlos Polini a 1s632; 8º Ever Franetovich a 2s083; 9º Brian Massa a 2s132 y 10º Joaquín Ricciotti a 2s323.

Fiat 600 TS (clasificación): 1º Nicolás Aimar, en 1m36s239, a 114,091 Km/h; 2º Sebastián Grosso a 234 milésimas; 3º Horacio Fernández a 707; 4º Leandro Canteli a 1s696; 5º Germán Borgnino a 2s346; 6º Claudio Zanatta a 3s146; 7º Joaquín Del Pino a 3s303; 8º Federico Sabá a 3s466; 9º Pablo Gieco a 3s628; 10º Javier Melidoro a 4s076 y 11º Sergio Baima a 7s117.

Turismo Fiat Santafesino (clasificación): 1º Luciano Menocchio (Uno), en 1m25s961, a 127,732 Km/h; 2º Lucas Salvatierra (Uno) a 6 milésimas; 3º Abel Sánchez (128) a 216; 4º Luciano González (Uno) a 301; 5º Martín Ferrero (Uno) a 392; 6º Matías Cravero (Uno) a 395; 7º Agustín Guarnieri (128) a 433; 8º Gastón Prieto (Uno) a 497; 9º Federico Domínguez (Uno) a 632; 10º Maximiliano Andreis (Uno Way) a 723... 16º Cristian Vaira (Uno) a 1s337; 17º José Luis Costamagna (Duna) a 1s469 y 18º Ricardo Saracco (Uno Way) a 1s503.

TS 1800 (clasificación): 1º Gustavo Santibáñez (206), en 1m21s237, a 135,160 Km/h; 2º Santiago Robledo (Clio) a 420 milésimas; 3º Juan Pablo Alisio (Clio) a 524; 4º Matías Cravero (Clio) a 578; 5º Lucas Huser (Clio) a 887; 6º Juan Manuel Passera (Kinetic) a 1s090; 7º Adrián Castagnani (Clio) a 1s119; 8º José Ignacio Bailone (Clio) a 1s156; 9º Andrés Maugeri (Clio) a 1s246; 10º Guillermo Cavigliasso (Onix) a 1s320... 13º Agustín Bonomo (Gol) a 1s896.

TC 4000 SS (clasificación): 1º Ezequiel Bosio (Chevy), en 1m20s235, a 136,848 Km/h; 2º Fabio Canciani (Falcon) a 910 milésimas; 3º Héctor Faín (Falcon) a 1s330; 4º Mauro Perassi (Fairlane) a 1s400: 5º Juan Carlos Polini (Chevy) a 1s819; 6º Ezequiel Perren (Falcon) a 3s005; 7º Sergio Cheirano (Chevy) a 4s342; 8º Germán Karlen (Dodge) a 5s693; 9º Santiago Almeida (Chevy) a 10s666; 10º Daniel Caluch (Falcon) a 11s090 y 11º Oscar Garmaz (Falcon) a 12s663.



SE COMPLETA

Esta mañana a las 08:45 se llevará a cabo la primera final de la Fórmula 3 Santafesina 1.6; a continuación las series y desde las 12.10 las restantes finales.