Perdió Schwartzman, Del Potro frente a Coric

(LA OPINION en el US Open 2018). - Otra jornada con gran afluencia de público, que colmó las canchas y las calles del complejo Billie Jean King. La temperatura dio un respiro, por cuanto estuvo gran parte del día nublado.

Diego Schwartzman, no pudo: perdió en cuatro sets frente a Kei Nishikori 6-4, 6-4, 5-7 y 6-1.

Federer, está en octavos: en la previa, la mayoría coincidía que jugar con Nick Kyrgios, suponía cierto riesgo para el Suizo. Talento le sobra al australiano, pero es un jugador impredecible, irascible en algunas ocasiones y pareciera que juega con desgano. El gran Roger lo sacó del torneo en tres sets 7-5, 6-1 y 7-5, con algunos golpes y jugadas magistrales para este deporte, se ha difícil no incurrir en repeticiones para hablar de este genio gigante del tenis, se agotan los adjetivos rápidamente y hay que repetir o estudiar y buscar otros.

La gente otra vez colmó el Arthur Ashe, seguramente había más de 20.000 personas que aplaudieron y gozaron con cada jugada del más ganador de torneos de Grand Slam.

Locura total: hubo un jugada que saca Kyrgios, devuelve Federer y el australiano juega una pelota corta cerca de la red hacia el costado derecho, hasta ahí, con gran esfuerzo, fue Roger para poner la pelota en cancha de su rival, por afuera de la red. Increíble jugada que valió la admiración del propio Kyrgios y la algarabía de los espectadores. Esta fue una, hubo varias.

Los amigos de Del Potro: se hicieron escuchar en el partido con Verdasco y contagiaron a cuanto argentino estaba en el estadio y también a los que no lo eran, el “pegue Delpo pegue” o “Delpo …Delpo” cánticos que sonaron durante todo el partido.

Se supo después que son amigos de la Torre de Tandil, que se conocen desde los cinco años y que con mucho esfuerzo viajaron para alentar al número 3 del mundo. El partido lo vieron desde una ubicación especial, seguramente ahí estuvo la mano del amigo ídolo.

Jornada del domingo: R. Nadal vs. N. Basilashvili .D. Thiem vs. K. Anderson, J. Isner vs. M. Raonic , S. Williams vs. K. Kanepi, S. Stephens vs. E. Mertens , A. Barty vs. Ka. Pliskova, A. Sevastova vs. E. Svitolina.

Otros resultados: en varones J. Milman, el próximo rival del Suizo, le ganó a M. Kukushkin en cuatro sets 6-4, 4-6, 6-1 y 6-3; P. Kohlschreiber (GER) 6-7 (1), 6-4, 6-1 y 6-3 a A. Zverev (GER); J. Sousa (POR) 7-6(5), 4-6, 7-6(4) y 7-6(5) a L. Poulle (FRA).

Resultados en mujeres: M. Keys (USA) 4-6, 6-1 y 6-2 a A. Krunic (SRB); D. Cibulcova (SVK) 3-6, 6-3 y 6-3 A. Kerber (GER); C. Suárez Navarro (ESP) 5-7, 6-4 y 7-6 (4) a C. García (FRA).