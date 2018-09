Räikkönen sorprendió a su compañero Vettel

Esperaban celebrar la pole de Sebastian Vettel, pero se encontraron el regalo de manos de Kimi Räikkönen: el finlandés ofreció a los seguidores de Ferrari la pole en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 este sábado en el circuito de Monza y hoy largará desde el mejor lugar a las 10:10 (hora argentina).

Räikkönen, Vettel y también el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que ocupará la segunda línea junto a su compañero Valtteri Bottas, protagonizaron una emocionante sesión clasificatoria en la que mejoraron en varias ocasiones el récord del mítico circuito.

Räikkönen paró el crono en 1 minuto, 19 segundos y 119 milésimas, un registro de récord, con una velocidad media de ¡263,587 km/h!.

"No habría podido elegir un mejor lugar para hacerlo que aquí, ante los tifosi", reaccionó Räikkönen tras lograr su 18ª pole. La precedente databa del Gran Premio de Mónaco de 2017.

"La mitad del trabajo está hecha. Espero que podamos ofrecerles un gran resultado en la carrera", afirmó pensando en los numerosos aficionados de la Scuderia, que no ven a uno de los suyos imponerse en Monza desde 2010, con Fernando Alonso.

En el plano personal, esta pole le viene bien al piloto de 38 años, candidato a una renovación de su contrato con Ferrari.

El más rápido en pista en los ensayos libres, Vettel, no pudo esconder una cierta decepción al verse superado por su compañero.

"Es un buen resultado para el equipo, pero no estoy del todo satisfecho con mi última vuelta", explicó.

No obstante, el cuádruple campeón del mundo alemán cuenta con una buena oportunidad de recortar la desventaja de 17 puntos con Hamilton, mientras que Ferrari de hacer lo propio con las 15 unidades en el Mundial de Constructores.

Pese a ser un circuito muy rápido que no beneficia las características de Red Bull, el holandés Max Verstappen señaló el quinto tiempo, por delante del francés Romain Grosjean, de Haas.

El galo precedió al español Carlos Sainz Jr. (Renault), y a los otros dos pilotos franceses: Esteban Ocon (Racing Point Force India), y Pierre Gasly (Toro Rosso), mientras que fue décimo Lance Stroll (Williams).

Clasificación: 1º Kimi Räikkönen (Ferrari), en 1m19s119, a un promedio de 263,587 Km/h; 2º Sebastien Vettel (Ferrari) a 161 milésimas; 3º Lewis Hamilton (Mercedes) a 175; 4º Valtteri Bottas (Mercedes) a 537; 5º Max Verstappen (Red Bull) a 1s496; 6º Romain Grosjean (Haas) a 1s817; 7º Carlos Sainz (Renault) a 1s922; 8º Esteban Ocon (Force India) a 1s980; 9º Pierre Gasly (Toro Rosso) a 2s231 y 10º Lance Stroll (Williams) a 2s508.