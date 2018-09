Gran triunfo de CRAR Deportes 02 de septiembre de 2018 Redacción Por RUGBY

FOTO ARCHIVO VITAL./ Ricardo Brown apoyó el try decisivo.

Un gran triunfo consiguió este sábado el CRAR en Rosario, por la cuarta fecha de la Reclasificación. La escuadra dirigida por Quique López Durando se impuso a Provincial por 22 a 19 con un agónico try de Ricardo Brown en el último minuto.

El Verde se trajo cuatro unidades fundamentales para seguir luchando por uno de los dos lugares que habrá en la Zona Campeonato 2019 del TRL. Los puntos del Verde fueron conseguidos por los tries de Pablo Villar, Franco Davicino y el mencionado del medio scrum, más dos conversiones y un drop de Poli Villar.

La formación de CRAR fue: Matías Rocchi, Martín Zegaib, Daniel Espíndola; Mariano Ferrero (c) y Franco Davicino; Juan Pablo Imvinkelried, Facundo Aimo y Nicolás Gutiérrez; Ricardo Brown y Pablo Villar; Esteban Rebaudengo; Guillermo Brown, Joaquín Cescut, José Williner, Santiago Kerstens.

Cambios: 10' Juan Manuel Imvinkelried por J.P. Imvinkelried, 52' Mateo Villar por Rebaudengo y 69' Federico Davicino por Rocchi.



ROWING SIGUE LIDER

En cuanto al resto de la fecha, Rowing de Paraná se impuso como visitante a Universitario de Santa Fe por 13 a 9 y mantuvo el liderazgo. Además, también ganó La Salle ante Caranchos de local por un exiguo 8 a 3 y sigue compartiendo la segunda posición con CRAR.

Los otros resultados: Tilcara 22 - Alma Juniors 12 y Pampas de Rufino 14 - Logaritmo 6.

Las posiciones: Rowing 18 puntos; CRAR y La Salle 14; Universitario de Santa Fe y Los Caranchos 10; Tilcara y Logaritmo 9; Provincial 6; Los Pampas 5 y Alma Juniors 1.

Próxima fecha (5ª): Rowing vs. Tilcara; Provincial vs. Los Pampas; CRAR vs. Universitario de Santa Fe; Alma Juniors de Esperanza vs. La Salle y Los Caranchos vs. Logaritmo.

Súper 8: Resultados, Duendes 28 - GER 24; Jockey 48 - Santa Fe RC 33; Old Resian 29 - CRAI 24 y Universitario de Rosario 26 - Estudiantes de Paraná 21.

Posiciones: Duendes 19; Jockey 18; Old Resian 15; GER 11; CRAI 7; Santa Fe RC y Universitario de Rosario 6; Estudiantes 4.