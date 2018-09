Con clásicos y la punta del Clausura en juego

El torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pone en disputa su séptimo capítulo, el cual promete partidos por demás de apasionantes. Con clásicos en el medio y la punta en juego este domingo se jugarán, si el tiempo así lo dispone, los siete encuentros del principal grupo liguista.



El líder del certamen es Ferrocarril del Estado (12 puntos) y hoy estará visitando a Peñarol en Villa Rosas, encuentro que tendrá público visitante también. El elenco de Hugo Togni es uno de los escoltas juntos con Ben Hur, ambos con 11 unidades. La “BH” estará visitando a Argentino Quilmes en barrio Italia.



En el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio estará recibiendo a Atlético de Rafaela.



Todos los partidos comenzarán a las 15.30 y tendrá los siguientes árbitros: Peñarol vs Ferro (Víctor Colman), Quilmes vs Ben Hur (Guillermo Tartaglia), Tacural vs Florida (Guillermo Vacarone), Ramona vs Unión (Roberto Franco), Libertad vs Humberto (Rodrigo Pérez), Brown vs Sportivo (Franco Ceballos), 9 de Julio vs Atlético (Ángelo Trucco).



PRIMERA B. Este domingo se disputará la 7° fecha del Clausura, la cuál tendrá los siguientes cruces, desde las 15.30hs:



Zona Norte: Arg. Vila vs. Indep. Ataliva (Gonzalo Hidalgo) Tiro Federal vs. Sp. Roca (Mauro Cardozo) Dep. Bella Italia vs. Moreno (José Domínguez) Dep. Aldao vs. Unidad Sancristobalense (Javier Simoncini). Posiciones: Aldao 15, puntos; Roca 12; Vila 10; San Cristóbal 7; Bella Italia 7; Ataliva 4; Tiro Federal 4; Moreno 4; U. Sancristobalense 4.



Zona Sur: Atl. María Juana vs. Dep. Josefina (Matías Retamoso) Sp. Santa Clara vs. Sp. Libertad E.C. (Silvio Ruíz) San Martín vs. Zenón Pereyra FBC (Claudio González) Atl. Esmeralda vs. La Hidráulica (Leandro Aragno) Bochófilo Bochazo vs. Talleres MJ (Sebastián Garetto). Posiciones: La Hidráulica 16, puntos; Santa Clara 12; Atlético MJ 11; San Martín 11; Talleres MJ 8; Libertad EC 7; Zenón Pereyra 5; Esmeralda 5; Bochazo 4; Josefina 2.



PRIMERA C. El torneo Definición ya conoce a su campeón, que es Belgrano de San Antonio, pero hoy se disputará la quinta y última fecha, desde las 16hs: San Isidro vs. Belgrano (Enrique Calderón) Dep. Susana vs. Juv. Unida (Raúl Rodríguez) Def. Frontera vs. Sp. Aureliense (cancha Dep. Josefina) (Sergio Romero).

Posiciones: Belgrano 10, puntos; Def. Frontera 7; Dep. Susana 7; San Isidro 6; Aureliense 3; Juventud Unida 1.