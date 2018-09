A Atlético se le atragantó el festejo: se lo empató Sarmiento en la última

(Especial para LA OPINION). - El estadio Eva Perón sigue siendo una verdadera fortaleza para Atlético de Rafaela, pero en esta oportunidad no pudo festejar. En su visita a Sarmiento y con gol de Mauro Albertengo a los 29 minutos del segundo tiempo, la “Crema” se traía tres puntos importantísimos pero en la última del partido apareció el rafaelino Wilfredo Olivera para amargarle el festejo. Fue 1 a 1 en el encuentro disputado ayer por la tarde, correspondiente a la segunda fecha del torneo de la B Nacional.

El empate termina siendo un resultado justo si se tiene en cuenta que el equipo conducido por el sunchalense Iván Delfino tuvo las situaciones más claras del partido y que transformó en figura al arquero cremoso Ramiro Macagno. Pero también está claro que en esa última pelota el exdefensor de Atlético le cometió falta a Ángelo Martino, previo a su remate, a lo cual el árbitro Lobo Medina pasó por alto.

Cuando transitaban los 29 minutos del complemento, Enzo Copetti se escapó por primera vez en la tarde por la derecha y asistió con un buen servicio a Albertengo, que de cabeza, puso la pelota junto a un palo para abrir el marcador.

Con el 1-0, el DT Víctor Bottaniz movió el banco y apostó a tratar de liquidar el pleito de contra. Tuvo dos, las desaprovechó y a la postre lo terminó pagando carísimo.

En primer lugar Maximiliano Casa, que hacía pocos minutos había ingresado por el “Flaco” Quiroga, marró un mano a mano y al instante, el propio Albertengo tuvo una como para liquidar el pleito.

Atlético lo dejó vivo a Sarmiento y el local, que se fue a la “carga barraca”, se lo terminó empatando. Olivera se quedó en posición de nueve y recibió una habilitación que lo terminó dejando mano a mano con Macagno y ante la salida del portero el defensor definió por abajo.



Otros resultados de ayer: Brown (A) 3- Olimpo 0, Ferro 2- Guillermo Brown 0, Chacarita 0- Platense 2. Hoy: 17 hs. Gimnasia (J) vs Defensores de Belgrano, 17 hs. Independiente Rivadavia vs Central Córdoba, 17 hs. Mitre de Santiago del Estero vs Gimnasia de Mendoza.



Las formaciones y datos del partido:



Sarmiento de Junín: Manuel Vicentini; Yamil Garnier (cap.), Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Facundo Castet; Leonardo Villalba (86m Santiago Rosa), Franco Leys, Sergio Quiroga (78m Gabriel Sanabria), Nicolás Castro (69m Ariel Cólzera); Nicolás Orsini y Nicolás Miracco. Suplentes: Pablo Fernández, Ariel Kippes, Guillermo Farré y Joaquín Vivani. DT: Iván Delfino.



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno (cap.); Lucas Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Martino; Copetti, Agustín Nadruz, Gabriel Ramírez y Lucas Quiróz (82m Nahuel Speck); Mauro Albertengo (89m Nicolás Zalazar) y Matías Quiroga (78m Maximiliano Casa). Suplentes: Nahuel Pezzini, Pablo Gaitán, Diego Meza y Ezequiel Montagna. DT: Víctor Bottaniz.



Goles en el segundo tiempo: 29m Mauro Albertengo (AR) y 48m Wilfredo Olivera (S).

Amarillas: Yamil Garnier, Facundo Castet, Lucas Landa (S); Ángelo Martino, Gabriel Ramírez (AR).



Estadio: Eva Perón.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Asistentes: José Castelli – Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: José Sandoval.