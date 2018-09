Iapos facilita el acceso a las prestaciones

El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), informó que a partir de este mes de septiembre, sus afiliados dispondrán de una nueva modalidad para el pago de coseguros, la cual evita que los beneficiarios deban realizar la comprar de bonos asistenciales y permite denunciar prácticas no realizadas por el prestador.

Con esta modalidad, el valor del coseguro, es decir, el monto equivalente a los bonos asistenciales que correspondan por la prestación recibida, se podrá debitar de la cuenta bancaria del titular de la obra social.

Del mismo modo, la obra social aclaró que, quienes deseen continuar con las modalidades existentes para el pago de coseguros podrán hacerlo. El débito automático se suma a los canales de adquisición de ordenes de consulta y bonos asistenciales, como los cajeros automáticos de la red Link, los locales de Santa Fe Servicios, el home banking del Banco de Santa Fe y las bocas de expendio de la obra social.



QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL DÉBITO

En principio, este servicio se encontrará habilitado para los trabajadores de la administración pública provincial, de organismos descentralizados y sus familiares a cargo en Iapos, comenzando con las prestaciones odontológicas que se brindan en los departamentos La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, San Cristóbal, Garay, San Javier, 9 de Julio y Vera.



CÓMO UTILIZAR EL NUEVO BENEFICIO

Desde el Instituto informaron que para utilizar este servicio los afiliados titulares deberán adherir, por única vez, al débito de coseguros por cuenta bancaria, lo cual se realiza en forma on line, ingresando en la página de la intranet provincial, www.santafe.gob.ar/intranet, donde actualmente visualizan e imprimen sus recibos de haberes.

En la misma encontrarán el enlace al sitio que le permitirá realizar la adhesión o desadhesión al débito, consultar los coseguros que fueron debitados por prácticas realizadas y realizar denuncias por prestaciones debitadas que no fueron recibidas.

Una vez realizada la adhesión, por cada práctica que realicen, los beneficiarios deberán firmar al prestador un cupón coseguro donde se indicará el monto a debitar de la cuenta bancaria del afiliado titular.