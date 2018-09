Reforma: críticas de Lifschitz y Farías al rechazo opositor

En sus primeras valoraciones políticas luego del traspié en la Legislatura, el Gobernador Miguel Lifschitz manifestó que el objetivo de la reforma "no era un punto en particular sino avanzar en una reforma integral. Indudablemente, todos tienen algún temor de perder privilegios". "Más temprano que tarde tendremos una nueva Constitución, no hay dudas. Es una de la transformaciones institucionales que necesita Santa Fe", agregó.

El gobernador dijo que "faltó voluntad" de la oposición "porque la reelección del gobernador, si era una traba, podría haberse quitado para sancionar el resto de las modificaciones".

"Faltó voluntad de llegar a un acuerdo y hubo una indisimulada vocación por no aventurarse en cambios donde los ciudadanos juegan un rol fundamental, y donde todos tienen algún temor de perder privilegios", añadió el mandatario.

Lifschitz dijo que "se habla mucho de la reelección del gobernador, pero no se dice que uno de los puntos del proyecto le ponía límites a todas las reelecciones indefinidas, particularmente a los intendentes o los legisladores".



FARIAS TAMBIEN

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, apuntó contra los legisladores de la oposición que votaron en contra de habilitar el debate de la reforma constitucional. Finalizada la sesión extraordinaria, con 24 votos a favor y 25 en contra, el funcionario sostuvo que hay dirigentes políticos "que quieren que nada cambie".

"Se quejan de la falta de búsqueda de consenso y no han hecho ningún esfuerzo, sabiendo que el gobierno hace más de dos años que está tratando este tema (por la reforma). Llama la atención algunos legisladores del justicialismo, algunos que estuvieron en el justicialismo y hoy están en el bloque de Cambiemos, que hablan como si no tuvieron historia; como si no hubieran tenido 24 años de gobierno en la provincia de Santa Fe".

Farías sostuvo ante la prensa que la reforma de la Constitución "evitaría muchas de las cosas que hicieron". En ese sentido, recordó: "Si la Constitución hubiera previsto la protección de nuestra principal entidad financiera, al Banco Provincia no lo hubiéramos perdido. Eso significa mucho miles de millones de pesos para los santafesinos que se perdieron". (Fuente: La Capital de Rosario)