Bloquearán los celulares que se denuncien por robo

A partir del pasado 28 de agosto, todos los celulares del país que sean denunciados como perdidos, robados o falsificados serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil.

Según cifras oficiales, en el país se producen cuatro mil robos callejeros en promedio por día, por lo que con esta medida se busca atacar la problemática asociada al mercado ilegal de celulares, los cuales derivan de robos, falsificaciones y adulteraciones de equipos, y los delitos asociados a estos.

Ariel Rodriguez es el responsable del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de Santa Fe y en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), precisó que "esto es una política que se viene llevando desde hace dos años, momento en que ENACOM firmó un convenio con una asociación que se llama GCMA y que nuclea 44 países y 180 compañías de telefónicas del mundo, con una única base de datos de 'lista negra', es decir, de celulares robados o perdidos en todos estos países". "Lo que se inhabilita el IMEI, que es un código de 15 dígitos pregrabado por el

fabricante para identificar cada equipo móvil, que es como un DNI, una huella digital. Si uno marca *#06#, el celular devuelve ese número. Ningún otro aparato en el mundo lo tiene. Hasta ese momento, Argentina no tenía una política en este sentido", dijo.

"Desde aquel momento, le impusimos una serie de obligaciones a las prestatarias locales. La primera es que todas las denuncias y las listas negras acumuladas la sumen a esa base de datos. También que empiecen a revisar su base de datos para ver si había celulares robados entre sus usuarios. Esto significó que en 2 años hubieran 2 millones de inhabilitaciones de IMEI. A muchas personas le pasó que cambiaron de compañía y cuando fueron a la nueva, le decían que no se lo podía habilitar porque estaba denunciado como robado o perdido, pese a que no estaba inhabilitado por la compañía anterior", detalló.

Rodriguez reconoció que se puede modificar el IMEI. "Es costoso y lo que se busca es que sea antieconómico para quien lo hace. La idea es llevar adelante muchas medidas para que se vea impedido de concretarlo con un combo de medidas, como por ejemplo, llevar adelante políticas con las provincias o municipios para controlar los negocios de celulares para que no tengan aparatos adulterados, robados o perdidos", dijo. "Lo que se busca es que si se compra un aparato robado, uno se compre un problema y que le sea imposible poder venderlo a quien lo roba", señaló.

La noticia de la semana pasada, era más de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque las fuerzas de seguridad comenzaron a realizar controles que derivaron en la detención de personas y en el cierre de locales por tener aparatos robados. "Nosotros hemos trabajado con el Municipio de Santa Fe por una ordenanza de negocios de celulares y en acciones de controles", comentó.

Si le roban el celular, ¿cómo hace uno a obtener el IMEI? "Las compañías de celular lo tienen. Y lo tienen asociado a tu identidad. Lo que recomiendo es obtener el número de IMEI, hacer una captura de imagen y enviarla a una cuenta propia de correo electrónico para que le quede almacenado. También podrían anotarlo y guardarlo", respondió.

"Para inhabilitarlo, lo que hay que hacer es denunciarlo al *910. "A partir de ahí, el teléfono ya no sirve", agregó.

"Hay que tener una serie de precauciones a la hora de comprar un aparato, sobre todo, cuando compramos a través de las redes sociales. En primer lugar, prender el celular y verificar el número de IMEI. ENACOM tiene una base de datos gratuita (enacom.gob.ar/imei) y allí se puede ver si ese teléfono se puede usar en la Argentina", detalló.

"En la factura de la compra, deberían anotar el número del IMEI, con lo cual, se le puede reclamar al comercio", completó.

¿Qué pasa con los que se compran en el exterior (antes de la megadevaluación, era más barato comprar tecnología afuera que en el país)? Se operaría de la misma forma mencionada con anterioridad. "Con los chips prepagos, lo que se recomienda es registrar la línea (*234), que implica que ese número pasa a ser nuestro. En el futuro, lo que pasará es que los números que no estén registrados, se darán de baja", dijo.