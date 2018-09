En la ciudad de Santa Fe prohibieron al glifosato

El Concejo Municipal de Santa Fe sancionó el pasado jueves una ordenanza que establece la prohibición de la utilización y aplicación de Glifosato –en todas sus variantes- en todo el territorio de la capital provincial

Los concejales sancionaron la modificación del artículo 1º de la Ordenanza 11.462 prohibiendo "el uso aéreo de productos fitosanitarios de clase toxicológica I, II, III y IV y en especial la utilización y aplicación del herbicida Glifosato en todas sus variantes dentro de la ciudad de Santa Fe, conforme la Ley Provincial Nº 11.273".

Asimismo, los ediles votaron la modificación del artículo 2º de la Ordenanzas 11.462 prohibiendo "la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica I, II y del Glifosato en todas sus variantes dentro de la ciudad de Santa Fe. La misma prohibición se extiende a los productos fitosanitarios de clase toxicológica III y IV sólo para la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe como mecanismo de control de maleza".

Al mismo tiempo, los concejales incorporaron un nuevo artículo a la Ordenanza 11.462 prohibiendo "la venta al por mayor y menor del compuesto glifosato en todas sus formatos y presentaciones comerciales dentro de la ciudad".

El texto de la norma determina que será la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos la que esté a cargo de llevar a cabo las acciones de difusión, prevención, control y sanción como así también de la promoción de medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza"

En el caso de que se aplique igualmente, se sancionará de entre 500 a 30.000. En el caso de que el infractor reincida, el monto podría duplicarse. Obviamente, se inhibirá "temporaria o definitiva de los establecimientos, empresas y profesionales responsables".

Según reza en los fundamentos la petición particular hecha por el grupo de vecinos como proyecto de ordenanza analizado en las distintas comisiones internas del Concejo "recientemente la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) ha incluido el glifosato en el grupo 2A de principios activos que se clasifican como probable carcinógenos para los seres humanos".



¿QUÉ ES EL GLIFOSATO?

El Glifosato es uno de los productos químicos más utilizados en la agricultura a nivel mundial; un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y arbustos. En muchas ciudades, el glifosato se pulveriza terrenos y calles, así como en las grietas del pavimento para eliminar las malezas que crecen en ellas.

"Entendemos que es posible avanzar desde los gobiernos locales a los fines de minimizar los efectos perversos de la utilización irracional, irresponsable e indiscriminada del herbicida glifosato, generando enormes e irreversibles daños en la salud humana y la naturaleza", fundamentaron los vecinos en su pedido. "A nivel nacional, localidades como El Bolsón, Bariloche, Paraná, Gualeguaychú, Concordia y recientemente Rosario han prohibido el uso del glifosato", expresaron.



SILENCIO EN RAFAELA

En nuestra ciudad, el Concejo Municipal cuenta desde diciembre de 2013, con diferentes proyectos para modificar la línea agronómica, que es el área en donde no se pueden aplicar ningún agroquímico. Una medida muy inferior a la que han tomado en la capital provincial, dado que se permite la aplicación de glifosato después de los 200 metros.

Y pese al tiempo transcurrido, pese a que se han presentado diferentes proyectos (hoy está en agenda uno de Bonafede para extenderla a 500 metros), pese a que durante meses ambientalistas protestaban en silencio durante las sesiones públicas, pese a que se le ha pedido un informe al Instituto para el Desarrollo Sustentable, pese a que a principios de este año se había planteado como una prioridad, el tema no se analiza en comisión y, menos aún, llega al recinto.



INICIATIVA POPULAR

¿UNA ALTERNATIVA?

En Santa Fe, el texto fue impulsado como petición particular por un grupo de vecinos. Recientemente, en el Concejo Municipal, aprobaron una ordenanza que reglamenta la "iniciativa popular". Esto implica que si un grupo de rafaelinos supera el 1.5% del padrón electoral (unas 1150 firmas), debería tratarse en el Concejo. ¿Podrá ser esta una forma de obligar a los ediles a debatir algo que hace 6 años que está en su agenda y nunca llega al recinto?