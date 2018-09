La industria argentina

El calendario señala que hoy en la Argentina se conmemora el Día de la Industria Nacional, aunque al considerar la coyuntura por la que atraviesa el país los empresarios industriales están muy lejos de tener ánimo suficiente para brindar sino que, todo lo contrario, deben dar su máximo esfuerzo para resolver problemas de la gestión cotidiana. Un cóctel explosivo amenaza al sector a partir de una corrida cambiaria que deriva en una mayor inflación, en una caída de las ventas por la baja del consumo, en menores ingresos y en nuevos problemas para pagar salarios, servicios y proveedores. Y si por las dudas no queda otra alternativa que salir a buscar créditos para mantener operativa la planta, hay que hacer frente a tasas exorbitantes que se convierten en pan para hoy y hambre para mañana. Nadie en la actividad productiva cuenta con rentabilidades tan altas para hacer frente a las tasas usurarias que el Gobierno impone en su desesperación por contener el alza permanente del dólar.

La celebración se lleva a cabo cada 2 de septiembre por un día como hoy del año 1587 se concretó la primer exportación de productos made in Argentina -productos textiles y harina- desde el fondeadero del Riachuelo donde funcionaba el primitivo puerto de Buenos Aires.

Más allá de aquel origen, cada 2 de septiembre es una fecha en la que se reflexiona sobre el estado de la industria nacional, sus fortalezas y debilidades así como también se analizan sus expectativas. Con la crisis económica que atraviesa la Argentina la actualidad es, directamente, alarmante. Empresas que cierran y dejan trabajadores en la calle, otras que para sobrevivir deben desprenderse de alguno de sus empleados y otras que suspenden personal a la espera de que pase el invierno económico y vuelva la primavera industrial.

En medio de esta coyuntura se planta un dilema: cuál es el modelo productivo que se propone desde el Gobierno y en ese marco qué rol debe cumplir la industria. El ex presidente de la Argentina, Carlos Pellegrini, manifestó alguna vez una frase que aún se mantiene vigente en cualquier discusión: "El libre cambio mata a la industria naciente".

El interrogante gira en torno al grado de apertura que debe tener un país y cuáles son las redes de protección que debe extender para proteger determinados sectores de su economía que no pueden competir mano a mano con otros países. Argentina, se sabe, cuenta con ventajas comparativas sustanciales en lo que hace al sector agropecuario y la agroindustria. Pero en cambio la industria necesita cierta cobertura para no perder ante competidores externos, lo que podría desembocar en su destrucción y la pérdida de empleo. Desde el Estado, la duda es cuánto proteger a su industria, porque si brinda un escudo demasiado fuerte quizás derive en que esas industrias alcancen posiciones de privilegio en el mercado y fijen los precios con márgenes de ganancias por encima del promedio, aprovechando ese paraguas que le da el Gobierno. Sin embargo, esto significaría un perjuicio para los consumidores.

Por tanto, se deben buscar equilibrios y medidas inteligentes para recrear un escenario favorable para la actividad industrial, con el fin de que crezcan y se consoliden empresas saludables y competitivas.

De todos modos, el debate no está cerrado, siempre están aquellos que bregan por una mayor apertura de la economía y otros por un proteccionismo que defienda al tejido industrial local de las importaciones. Mientras tanto, la coyuntura refleja una estructura industrial que cruje ante el asedio de la recesión. Un detalle nada menor: según datos del Ministerio de Trabajo, en la Argentina casi 20 millones de personas conforman la población económicamente activa, es decir que está en edad de trabajar. De esa cantidad, apenas algo más de 12 millones cuentan con un empleo formal en tanto que 4,5 millones son asalariados no registrados, otro 1,5 millones son cuentapropistas y 1,5 millones desocupados. Las estadísticas muestran que más de 6 millones de trabajadores cumplen actividades en el sector privado. De esa cifra, 1,2 millones son empleados de la industria manufacturera.

Este martes en la Unión Industrial Argentina se efectuará la 24° Conferencia bajo la consigna “Nuevos enfoques para el futuro productivo”. En este sentido, se busca debatir sobre los ejes de una agenda integral que permita potenciar el desarrollo de una matriz productiva competitiva y diversificada en el marco de un nuevo paradigma tecnológico-cultural.

Según la UIA, la complementariedad entre los sectores productivos; el círculo virtuoso entre educación y empleo de calidad; el análisis y la proyección de la macro y microeconomía; la valorización de las pymes como agentes económicos fundamentales para la articulación de las economías regionales y las cadenas de valor, y la consolidación del mercado interno como plataforma de lanzamiento al escenario internacional son los ejes sobre los que se debe articular el crecimiento.