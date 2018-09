"10 años que peleamos por un tomógrafo"

La inauguración del tomógrafo para Rafaela se realizará este lunes a las 11:00. La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela, Brenda Vimo, se expresó acerca de este importante acontecimiento para la ciudad, recuperando la historia de este reclamo.

“Todos saben cuáles son las principales causas de muerte y de ingreso a una guardia que tiene que ver con los accidentes de tránsito. Nos cuesta mucho que la gente use casco y la principal causa de muerte en jóvenes es el traumatismo de cráneo como consecuencia de un accidente de tránsito. Entonces esto es un problema de salud pública muy importante”, comentó la funcionaria.

También dijo que “otro motivo muy frecuente del ingreso a las guardias que constituyen otra causa de muerte son los accidentes cerebrovasculares. Estas dos enfermedades necesitan una tomografía para hacer el diagnóstico, para determinar si es operable o no”.

“Hace 10 años que venimos peleando para que Rafaela que es zona de influencia, que tiene un hospital regional que recibe gente de todos lados, tenga su tomógrafo. Ustedes recuerdan las peleas del doctor Roberto Vitaloni, ex director del Hospital “Dr. Jaime Ferré” desde el año 2010”, remarcó Vimo.

Además, contó que “en el año 2010 Vitaloni pedía el tomógrafo para Rafaela. Habíamos conseguido el presupuesto y que lo aprueben y todo el equipo embalado que venía a Rafaela terminó en otra ciudad, Villa Minetti”.

“Así que lo hemos padecido mucho, luchado, nos hemos embanderado en esta necesidad. En la Guardia del Hospital, donde trabajé 15 años, cuando recibíamos a un paciente con traumatismo de cráneo, o lo teníamos que derivar a Santa Fe para hacerse un estudio que quizás no era quirúrgico y debía volver. Pensar en el gasto, la angustia de la familia, los tiempos que se pierden”, agregó.

“La otra alternativa era hacerlo en un lugar privado. Y sabemos que las articulaciones público-privadas a veces no funcionan bien, el Ministerio se demora en pagar y claramente el privado deja de realizar el servicio”, explicó.

Entonces “saber que una persona con traumatismo de cráneo, a los 4 minutos de entrar a la guardia pueda tener un diagnóstico es un avance gigante que el gobierno de la provincia le debía a Rafaela como le debe el acueducto. Se lo debía a todos los rafaelinos y a toda la zona de influencia”.

Así que “lo recibimos con una gran alegría, lo celebramos. Fue mucho esfuerzo pero lo logramos. Esto habla también de este afán del gobierno municipal por lo que creemos que es necesario para la ciudad. Y no terminamos de reclamar hasta que lo logramos. Ahora hay un obstáculo menos para garantizar el derecho a la salud”.

“Es una gestión que nunca abandonamos más allá del cambio de mandato. No se puede abandonar esté quien esté al mando dela gestión”, enfatizó Brenda Vimo.

Por último, cerró diciendo que “no importa quién salga en la foto, es una victoria del doctor Roberto Vitaloni. Salud por Rafaela”.



NO OLVIDAR LA HISTORIA

El concejal Silvio Bonafede también recordó las gestiones del Concejo Municipal en este tema. “El lunes se va a producir un hito en la salud pública de Rafaela. Que el Hospital ponga en marcha un tomógrafo es un hecho muy importante”.

“Hoy por hoy estas prácticas se realizan en lugares privados donde se necesitaba una erogación importante para el hospital o derivar al paciente a un centro de mayor complejidad. Me acuerdo de hace varios años, una reunión a la que asistimos todos los concejales de la ciudad donde el ex Ministro de Salud Miguel Cappiello, nos dijo que en un mes nos iba a poner el tomógrafo en el Hospital. Pasaron más de 5 años de esa reunión”, relató.

El lunes Rafaela “tendrá un tomógrafo en funcionamiento que le dará jerarquía a la salud local y la gente podrá tener una calidad de atención acorde a sus necesidades. Pero no hay que olvidarse de la historia y de los fuertes reclamos que se hicieron desde el Concejo Municipal y el Ejecutivo local”.

“Celebramos entre tantas malas noticias que uno viene escuchando los últimos días sobre la situación social que vive el país y que tengamos esta buena noticia es algo que nos alienta”, finalizó Bonafede.