2019: ¿Cristina podrá hacer "la gran Lula"?

BUENOS AIRES, Por Diego Corbalán (NA). - Los caminos se van cerrando cada vez más para las aspiraciones presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner. Los problemas judiciales arrinconan a la exmandataria y muchos se preguntan si su anhelo del retorno al poder podrá hacerse realidad.

En Brasil, un escenario parecido se le planteó al expresidente Luis Inacio Lula da Silva, hoy preso y condenado por corrupción.

Desde que estalló el caso Petrobras en 2014, la visibilidad de la figura del exmandatario brasileño tuvo picos al compás de las denuncias que lo fueron rodeando.

Desde entonces y hasta este 2018, transcurrieron cuatro largos años, con picos de interés por el expresidente, por ejemplo, con la acusación de la Justicia en su contra por cargos de corrupción y su designación por apenas horas como ministro de Dilma Rousseff (marzo de 2016) y el incremento de su condena decidido por la Justicia, en enero de 2018.

Su detención de abril pasado fue de tal impacto en Brasil que solo fue igualada en interés por el Mundial de Rusia 2018, una comparación bien válida en tierras en donde el fútbol se vive con pasiones similares a las de la política.

Incluso el revés judicial que dejó a Lula sin la posibilidad de quedar en libertad tuvo su pico de interés en Brasil en pleno debate por la eliminación de la selección "verdeamarela" del Mundial de Rusia.

El derrotero de Lula tuvo su capítulo más reciente, el 15 de agosto, cuando el Partido de los Trabajadores decidió anotar al expresidente como candidato para el Palacio del Planalto, una jugada política que no tuvo la misma resonancia digital que su detención.



LULA, LAS REDES

LO SALUDAN

Yendo al núcleo de nuestro análisis, observamos un Lula que, además de ser competitivo en las encuestas de intención de voto, representa una verdadera marea en la Web y las redes sociales.

Al comparar su presencia digital con la de los otros candidatos presidenciales, vemos su notoria superioridad a lo largo de 2018.

Sin embargo, si cerramos el análisis a las últimas semanas, luego de su inscripción como candidato y todavía detenido -y con su candidatura hoy impugnada judicialmente-, advertimos cómo el resto de sus contrincantes comenzaron a tener vuelo propio, especialmente el ultra derechista Jair Bolsonaro.

En este escenario más cercano y preciso, Lula no parece tenerla fácil aunque mantiene un poder en las redes sociales que es digno de observar.

Al agrupar los hashtags que más influencian en su cuenta en Twitter @LulaOficial, observamos que los HT que lo favorecen en las charlas digitales (#OBrasilFelizDeNovo y #LulaLivre) sumaron en los últimos días un abrumador 77 por ciento del total contra el 23 por ciento de los HT neutrales (que lo mencionan sin una valoración determinada) como #Brasil o #Lula, sin presencia relevante de hashtags que lo cuestionen.

Su rival, el ultraderechista Jair Bolsonaro (@JairBolsonaro), viene creciendo a un ritmo más que interesante, con un perfil que varios analistas se animan a comparar con el del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En las redes sociales, su figura concentra menos adhesiones mediante hashtags asociados a su perfil digital, con un alto porcentaje de menciones neutrales y apenas algunas que lo atacan.

Los HT que lo apoyan suman el 33 por ciento, los que lo critican el 7 por ciento, y los neutrales el 60 por ciento, de acuerdo con mediciones de la última semana.

Al hacer una comparación entre ambos rivales (siempre y cuando Lula pueda postularse, cosa que está en duda), la pelea en las redes favorece notoriamente al expresidente y líder del PT.



CRISTINA 2019:

REDES DIVIDIDAS

El escenario electoral que se le pueda presentar a la expresidenta Cristina Fernández, primero, deberá conformarse. Jugando a la hipótesis de su candidatura para las próximas presidenciales, la exmandataria tendrá un largo camino por consolidar su postulación, a caballo de las graves acusaciones penales en su contra.

Más allá de este presente que la complica judicialmente, desde que dejó la Casa Rosada en 2015 su protagonismo en las discusiones digitales de la Web y las redes sociales es innegable.

Sin embargo, al comparar su trascendencia con la del presidente Mauricio Macri, su eventual rival para 2019, se observa cómo el mandatario logra imponerse en la popularidad de la Web y las redes, más allá de la valoración sobre su gestión de gobierno.

En tanto, un eventual escenario para las presidenciales de 2019 comenzó a delinearse con el estallido del escándalo de las coimas, ventilado por los cuadernos del exchofer Oscar Centeno.

El episodio pegó de lleno en el interés de los internautas por la figura de Cristina y llegó a superar ampliamente a Mauricio Macri, siempre teniendo en cuenta que en el mundo digital la popularidad no está asociada necesariamente a la valoración positiva o negativa sobre una personalidad pública.

Metiéndonos en el análisis sobre las valoraciones que defienden, por un lado, y cuestionan a Cristina Fernández de Kirchner, por el otro, observamos un campo de diálogo digital disperso.

Un 46 por ciento de hashtags como #FuerzaCristina y #PongamosUnaFotoDeCFK la apoyan, mientras que el 15 por ciento la cuestionan (#NoVuelvenMas, #CuadernosK, #NSB, etc.) y un amplio 39 por ciento la influencian neutralmente como #Argentina, #Senado o #Ahora), según mediciones de los últimos días.

Si vamos a la comparación con su eventual rival presidencial para 2019, Mauricio Macri, el actual mandatario viene surfeando la discusión digital con poco fervor que lo defienda.

Apenas un 4 por ciento lo respalda en la Web y redes sociales (#CambiandoJuntos), mientras que un 41 lo cuestiona (#MacriConAbortoNoTeVoto y #ConAbortoNoTeVoto) y un 55 por ciento lo menciona de manera neutral (#MauricioMacri, #Argentina o #Macri).

Un dato nada menor de este análisis, justamente, es el impacto que dejó la discusión por la legalización del aborto en la presencia digital de Mauricio Macri.

De los hashtags que más lo influencian negativamente, casi la totalidad tienen relación con el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsado por su propio gobierno, proyecto de ley finalmente fue rechazado en el Senado.

Quedará para los especialistas en comunicación analizar el costo político que pagó el oficialismo, especialmente el presidente, por haber promovido la discusión por el aborto (lo que se desprende del análisis de la charla pública y virtual es que fueron más perjuicios que los beneficios para la imagen del mandatario).



LULA Y CRISTINA,

BAJO LA LUPA

A estas alturas de 2018, tanto Lula Da Silva como Cristina Fernández de Kirchner reúnen algunas características similares desde el punto de vista de las redes sociales y los comentarios y menciones en la Web.

En primer lugar, ambos dirigentes comparten el hecho de contar con adhesiones elevadas en la discusión digital: mientras Lula sumaba el 77 por ciento del total de hashtags que lo relacionan, Cristina alcanzaba en estos días el 44 por ciento.

Sin embargo, el expresidente de Brasil, tras las rejas, obtiene bajos niveles de rechazo digital, como así también de menciones neutrales; en el caso de la exmandataria argentina reúne niveles de rechazo algo más altos, con una neutralidad de HT más elevada en comparación con el escenario digital del vecino país.

Como reflexión final, queda la incertidumbre sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, mientras asoman algunas certezas sobre su performance en las noticias y comentarios en la Web y las redes sociales.

Mientras Mauricio Macri atraviesa un descenso en la valoración de su imagen pública, tanto en encuestas de opinión como en el mundo digital, la exmandataria pareciera navegar por aguas un poco más calmas, especialmente en Internet, Twitter, Facebook e Instagram.

Sin dudas, el fenómeno es consecuencia de la actividad de sus seguidores, que manifiestan su apoyo virtualmente y equilibran las críticas en su contra en redes sociales y la Web.

El escándalo de los cuadernos de la corrupción durante los dos gobiernos de Cristina Fernández y el del expresidente Néstor Kirchner no pareciera, por ahora, hacer demasiada mella en su valoración en la Web y redes sociales.

En algo se parecen tanto ella como Lula: la corrupción que se les imputa en sus respectivas gestiones no pareciera horadar decididamente su imagen como dirigentes.

Buscando una explicación a tal fenómeno, habrá que preguntarse si ella radica en la insatisfacción especialmente de los sectores sociales más vulnerables, golpeados por la crisis económica en ambos países.

También, habrá que analizar el rendimiento digital de Lula y Cristina en contrapunto con la capacidad de gestión tanto de Michel Temer en Brasil como de Mauricio Macri en la Argentina, ambas cuestionadas por la falta de resultados económicos, especialmente ante los problemas de bolsillo de los sectores medios y bajos.



El autor es periodista y director de Voz por Vos (www.vozporvos.com.ar); columna elaborada con la colaboración del equipo de especialistas de Scidata.