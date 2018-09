Importancia de Santa Fe en la economía nacional SUPLEMENTO ESPECIAL 02 de septiembre de 2018 Redacción Por El campo a través de la agroindustria y la agroalimentación son los principales traccionadores para asegurar el crecimiento.



Por Julio Calzada, Federico Di Yenno, Blas Rozadilla



La provincia de Santa Fe es una de las más importantes de la República Argentina por su relevante contribución a la actividad económica de nuestro país. El campo, la agroindustria y los agroalimentos son los “tractores” de la economía santafesina y los pilares fundamentales para asegurar el crecimiento y desarrollo económico y social de todos sus habitantes.

Santa Fe tiene una elevada participación en el comercio internacional de nuestro país. Es la segunda provincia exportadora detrás de Buenos Aires. En 2016 concentró el 24% de los dólares ingresados al país por exportaciones, con un total facturado al exterior de U$S 13.800 millones. Esto significa que 1 de cada 4 dólares de exportación que percibe Argentina, lo generó Santa Fe.

Además, conforme datos oficiales, Santa Fe participa con:

• El 8% de las exportaciones de productos primarios de Argentina (U$S 1.310 millones).• El 45% de las exportaciones nacionales de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) – aproximadamente U$S 10.394 millones-; siendo la principal provincia exportadora de MOA.• El 12% de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) - U$S 2.079 millones-; ocupando el 2do lugar en el ranking de provincias exportadoras de MOI.A partir del análisis de la producción agrícola nacional y de la participación de Santa Fe en dicha producción, se verifica lo relevante que es para nuestra provincia la producción de cereales, oleaginosas y de otros cultivos agrícolas.

De esta manera, según datos de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, para la campaña 16/17 en Santa Fe se encuentra:

• El 20% de la producción nacional de poroto de soja generando 11,2 millones de toneladas (Mt). Ocupa el tercer lugar como productora, luego de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.• El 11,3% del área sembrada nacional de maíz -unas 665 mil hectáreas-, contribuyendo con el 7,8% (4,8 Mt) de la producción nacional.• El 15% del área sembrada nacional de trigo, lo que implica una participación del 16% de la producción nacional (2,9 Mt).• El 13% del área sembrada nacional de algodón (53.300 hectáreas), con una producción de 51 mil toneladas, el 7,7% de la producción total del país.• El 14,4 % de la producción nacional de arroz (203.000 t).



AGROINDUSTRIA

La mayoría de las plantas aceiteras, particularmente las que procesan soja, exportan su producción de harinas y aceites desde los puertos aledaños a la ciudad de Rosario, especialmente el complejo de terminales de Puerto General San Martín-San Lorenzo (al norte) hasta Punta Alvear-General Lagos (al sur). Estas 20 fábricas ubicadas en el Gran Rosario cuentan con una capacidad de procesamiento diaria de 158.750 toneladas representando el 78% del total de capacidad de procesamiento de la República Argentina. Con respecto a la producción de biodiesel, son 18 las plantas ubicadas en la provincia de Santa Fe; si bien representan el 50% de las plantas en Argentina, poseen el 80% de la capacidad de producción nacional. Esto se debe a que, en nuestro país hay 12 plantas de biodiesel de gran tamaño, con capacidades de producción iguales o superiores a 100 mil t/año, de las cuales 11 están localizadas en Santa Fe.



MAQUINARIA AGRICOLA

El sector de la Maquinaria Agrícola en Argentina comprende 600 terminales y 260 agropartistas, lo cual implica un total de 860 Pymes que ocupan directa e indirectamente unos 80.000 puestos de trabajo. En materia de puestos de trabajo directos en la industria de la maquinaria agrícola, la dotación de recursos humanos empleados se localiza actualmente un 43% en Santa Fe, un 32% Córdoba, 18% Buenos Aires y un 7% las demás provincias. Santa Fe es la provincia argentina que más emplea recursos humanos en la fabricación de maquinaria agrícola.



EMPLEO EN SANTA FE

Según estimaciones realizadas por nuestra entidad, uno de cada cuatro trabajadores registrados en la Provincia de Santa Fe o trabajan directamente en el campo y/o en las cadenas agroalimentarias, o están ligados indirectamente a ellas. El informe muestra la importancia que tiene el agro y la agroindustria santafesina en el empleo de la provincia. (Bolsa de Comercio de Rosario).