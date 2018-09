Gasto, mayor problema SUPLEMENTO ESPECIAL 02 de septiembre de 2018 Redacción Por Así lo dijo el economista Roberto Cachanosky durante la disertación ofrecida en el marco de la asamblea de la Cámara de Comercio Exterior.

En el SUM del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región en el marco de la Asamblea Ordinaria Anual de CaCEx, se llevó a cabo la conferencia "Situación económica actual y perspectivas" a cargo del Lic. en Economía Roberto Cachanosky.

En un contexto de desconfianza y preocupación tras la corrida cambiaría el economista advirtió que la turbulencia en el mercado cambiario demostró que en el Gobierno de Mauricio Macri "hay una desconfianza muy grande en términos de plan económico, no terminan de generar confianza. En Argentina hace falta una política económica más contundente, capaz de generar esa seguridad. Pero no es fácil de realizar a un año de las PASO". El economista afirmó que esto que está pasando es "consecuencia de haber demorado durante dos años las reformas y haberse acostado en el financiamiento externo. El financiamiento puede usarse mientras uno hace las reformas, pero no hay que adoptarlo como mecanismo de estar. Aquí falta reforma del Estado, reforma impositiva, reforma laboral". En cuanto al pasado y la relación con el sector público, Cachanosky hizo puntual hincapié en las reformas que debería aplicar el Gobierno Nacional, pero antes de profundizar en su perspectiva, resaltó "en Argentina todos los meses pasan por la ventanilla del Estado 20 millones de personas a buscar algún cheque. Y los que trabajamos en blanco somos 8 millones de personas, esto no cierra por ningún lado".

"El problema más grande en la Argentina es el gasto público, se heredó un 48% de gastos sobre el producto bruto interno, si uno quiere volver en promedio a los ’90, se debe bajar el gasto en 80 mil millones de dólares; estamos hablando de unos 300 mil millones de pesos. El cambio que hay que hacer en Argentina es muy grande, por eso digo que se subestimó la herencia recibida".Y agregó, "la herencia era pesadísima, se la tendría que haber enfrentado con medidas más categóricas, había que confiar menos en el optimismo y el entusiasmo y más en la ciencia económica. Ganar las elecciones no es todo, después hay que hacer las cosas como para que la economía funcione y la gente esté bien", puntualizó. Por otro lado, el fantasma del 2001 sobrevuela en el imaginario popular y despierta preocupación para aquellos que depositaron sus ahorros en cuentas bancarias, el temor por volver a vivir la confiscación de los depósitos pone en jaque a toda medida que el Estado quiera tomar. Si el pánico se apodera de la gente, si a primera hora de hoy todos recurren a los bancos a hacer sus retiros, ¿qué pasa con la economía? El economista señaló "esto no es el 2001, ese año hubo confiscación de depósitos porque los bancos tenían dólares que devolver y no tenían los suficientes. Entonces el banco no podía emitir dólares y ahí apareció el corralito. Hoy eso no está. En el peor de los casos, el Banco Central emitirá plata, le dará un redescuento a los bancos, es decir, le presta plata para que la gente haga el retiro en ventanillas, y se acabó el problema. Aumentará la inflación, y la corrida cambiaría pero la gente no perdería sus depósitos".