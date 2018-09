Piumato pidió que tenga contundencia

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, pidió ayer que el paro general que la CGT realizará el próximo 25 de septiembre "tenga contundencia" para que "el Gobierno entienda que por este camino no se va a buen puerto".

El dirigente sindical señaló que antes de realizar la medida de fuerza convocada el último miércoles por la central gremial "están planteadas reuniones con todos los sectores de la vida nacional, la política y la economía".

Según detalló Piumato, el objetivo de esos encuentros es "que el paro tenga contundencia y el Gobierno entienda que por este camino no se llega a buen puerto en la Argentina, sino todo lo contrario".

Al respecto, el secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó "un cambio de política del Gobierno" para modificar el rumbo económico del país.

En diálogo con FM La Patriada, el dirigente subrayó además que para que "un paro nacional sea contundente requiere saber qué se hace después".

Por otra parte, Piumato lamentó la decisión del Sindicato de Choferes de Camiones de abandonar el Consejo Directivo de la CGT y reclamó al líder de esa organización gremial, Hugo Moyano, que cambie de pensamiento.

"Hoy la apuesta del movimiento obrero es a la unidad, porque si no estamos todos juntos, nos devoran los de afuera. No comparto esta medida. No me parece afortunado", señaló.

Y concluyó: "Me hubiese gustado que se quedaran y trabajar todos juntos por la unidad. Camioneros va a parar con contundencia y espero que estas actitudes sean una anécdota.

Todos los que se fueron, volvieron. Son momentos en los que hay que apostar a la unidad".

El paro general anunciado por el plenario de secretarios generales de la CGT para el 25 de septiembre será la cuarta medida de este tipo contra el Gobierno de Mauricio Macri.

De la convocatoria participaron Antonio Caló (UOM), Eduardo Berrozpe (Bancaria), Omar Maturano (Maquinistas), Carlos Acuña (Estacioneros), Juan Carlos Schmid (Dragado) y Héctor y Rodolfo Daer (Sanidad y Alimentación, respectivamente).

En conferencia de prensa, los referentes sindicales calificaron la situación económica del país como "trágica" y "desesperante", al tiempo que advirtieron sobre la pérdida de empleo y la inflación.