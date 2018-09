Macri se reunió con Vidal, Larreta y Peña

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Mauricio Macri se reunió ayer en la Quinta de Olivos con la mesa chica del Gobierno para pulir los detalles de las medidas fiscales que se anunciarán el lunes y estudiar una posible reestructuración del Gabinete.

El encuentro comenzó cerca de las 10:00 y participaron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Luego de una semana por demás agitada debido a la fuerte suba del dólar, que arrancó en 31,54 pesos y cerró en 37,99 tras haber tocado el techo de los 41, y a rumores de cambios en el Gabinete, el jefe de Estado recibió a los funcionarios y dirigentes más allegados para analizar los pasos a seguir.

Si bien la reunión fue hermética, el Gobierno solo deslizó que la idea era pulir los detalles de los anuncios en materia fiscal que fueron anunciados para este lunes, cuando además Dujovne tiene previsto viajar a Estados Unidos para renegociar el acuerdo con el FMI.

No obstante, también trascendió que Macri analizaría allí una posible reestructuración del Gabinete nacional que tendría dos objetivos: continuar con el recorte del gasto público y enviar una señal política luego de que durante la semana se esparcieran versiones sobre salidas abruptas de funcionarios.

En ese contexto, los más apuntados fueron Peña y los vicejefes de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, aunque el Gobierno ya rechazó de plano la posible salida del jefe de Gabinete.

El Gobierno desactivó el rumor sobre una eventual salida de Peña pero por canales extraoficiales no descartó la eliminación de algunos ministerios y la fusión de otros, para reducir el organigrama del Poder Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, el primero en retirarse de la reunión fue el ministro de Hacienda, que no hizo declaraciones a la prensa apostada en la puerta de la Quinta de Olivos, sobre lo que se conversó allí y tampoco hubo ningún tipo de comunicación oficial.

Alrededor de las 17:00 se sumaron al cónclave el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quienes habían sido considerados miembros de la llamada "mesa chica" en medio de otras situaciones conflictivas.

Los que no concurrieron fueron los referentes principales de la UCR dentro de la alianza Cambiemos, Ernesto Sanz, Alfredo Cornejo y Gerardo Morales, ni la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien en cambio publicó una foto en las redes sociales en la que está junto a Macri y expresó: "Yo sostengo a la República, al Presidente, a su equipo y no pido cargos".