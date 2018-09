Las exportaciones crecieron 14,88% en 2017 en Rafaela SUPLEMENTO ESPECIAL 02 de septiembre de 2018 Redacción Por En total sumaron 306 millones de dólares con un valor de 7.415 dólares la tonelada. El valor agregado subió 33%. En total se exportaron 53.000 toneladas.

En la asamblea anual de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela (CaCEx), realizada el jueves en la sede del Centro Comercial e Industrial, se dieron a conocer las cifras finales sobre exportaciones e importaciones correspondientes al año anterior, es decir, 2017. Posterior a esto, el economista Roberto Cachanosky disertó sobre la situación actual.

En este caso, el monto total de exportaciones fue de 306 millones de dólares, con un valor de la tonelada que supera los U$S 7.415. Comparados con las cifras de 2017 (266 millones de dólares y U$S 5.576 la tonelada) el incremento fue de 14,88% en promedio, mientras que el valor agregado subió casi un 33%. Igualmente, sigue estando por debajo de los valores de 2016, con 352 millones de dólares exportados y con casi 9.000 dólares de valor agregado. Esta suba hace que Rafaela se diferencie notablemente de lo que ocurrió en Santa Fe en donde bajó casi un 2%, o en el total del país, en donde la cifra final fue apenas positiva (0,87%).

En cuanto al volumen exportado, también hay buenas noticias: si bien el incremento no es notable, dado que se pasó de 51.000 tn a 53.000 tn, es la primera vez desde 2012 que hay un crecimiento. Las cifras están lejos de aquel momento récord: hace 6 años eran más del doble actual (117.000 tn). En cuanto a los rubros, el desempeño es desigual: mientras que hay algunos que tienen claramente un crecimiento extraordinario, tal es el caso de químicos y plásticos (con una suba del 24,48%) o alimentos (subió un 22,32%), hay otros que aún continúan con una caída importante, como por ejemplo, el sector metalmecánico, que cayó un 11,30%. Autopartes subió 6,99% y el resto de los rubros en su conjunto, un 11,58%. En cuanto a la participación de cada rubro, alimentos tiene un 59% del total, autopartes un 34%, metalmecánico un 4% y químicos y plásticos un 3%.

Rafaela exporta principalmente a Brasil, y le siguen en valores similares Alemania, EE.UU. y Argelia. Durante el año pasado los productos locales fueron a 75 destinos, sumando 5 nuevos: República de Yemen, Granada, Tanzania, Honduras y Gabón.



IMPORTACIONES

También las importaciones crecieron en 2017. Por el resguardo aduanero local ingresaron productos por 114,41 millones de dólares, mientras que en 2016 esas importaciones habían sido de 93,58 millones, mucho más que los 53 millones importados en 2015. El sector alimenticio importó por 10,20 millones de dólares, pero fueron las autopartistas las que encabezaron las importaciones, justificadas porque se trata de importaciones de equipos y materia prima: 61,49 millones de dólares, con un crecimiento del 15,86% respecto al año anterior. Las autopartistas participan en un 54% en las importaciones totales de Rafaela. Brasil, donde se proveen los rafaelinos por 43,35 millones de dólares, es el principal origen de las importaciones. China, al que se le compra por 25,8 millones de dólares en 2017, y Estados Unidos, con 10,29 millones, son los otros dos países que integran el podio de proveedores. Portugal, El Salvador, Túnez, Costa Rica, Sudáfrica, Irak, Hungría, Guinea, República Dominicana y Corea del Norte son países que se incorporaron a la lista de naciones en donde se compran productos que llegan a Rafaela.