Ganó "Delpo" y está en cuarta ronda del US OPEN

(Por Sergio Boschetto, enviado especial de LA OPINION al US Open).- Sólida actuación de "la Torre" de Tandil, con su saque efectivo y un drive que hace daño cuando le pega bien parado y al parecer está muy bien de su muñeca, porque utilizó pocas veces el revés con slice.

Quebró en el primer game del primero y segundo set. Fue un partido duro, con mucho juego de base, con ángulos cambiados y mucha bola pesada. Fue fundamental para "Delpo" haber ganado el tie break del segundo set. Ahora se viene el croata Borna Coric, que está teniendo una gran temporada, y en tercera ronda bajó a D Medvedev.

Los amigos de Juan Martín

Son amigos de su pago chico, y estaban ubicados en un lugar preferencial del Arthur Ashe. Alentaron y gritaron todo el partido, el "Dale 'Delpo' dale", "'Delpo'... 'Delpo...", o "soy argentino no puedo parar". Y "la Torre" de Tandil cuando ganaba un punto en la cabecera donde estaban sus amigos levantaba la cabeza, gritaba y los miraba, y de arriba bajaba el "'Delpo'... 'Delpo'..." que contagiaba a gran parte del estadio

Rafael Nadal, a lo Nadal

Ver jugar a Rafael Nadal en un estadio, aunque sea el más grande del mundo, a uno le da la sensación de que es "casi" imposible que pierda.







Corre todo, llega a todo, le pega siempre a la bola, siendo un verdadero "animal" del tenis. Un jugador excepcional, que tiene jerarquía, talento y tiene lo que solamente los grandes en serio poseen: amor propio, corazón y ese no querer rendirse jamás.

En el partido con Khachanov la pasó mal. Perdió el primer set, el ruso sacó para llevarse el segundo pero claro, enfrente estaba "Rafa" y esto lo hizo dudar: sacó mal y chau ventaja.

Fue un partido sensacional, con un ritmo de otro nivel, con jugadas para enmarcarlas. Después de mucho batallar, la gente de pie celebró el triunfo del número 1 del mundo y defensor del título.

Guido Pella, afuera del US OPEN



Su vencedor fue el hombre de Giorgia, Nikoloz Basilashvili, por 6-3 6-4 1-6 y 7-6(4). Estuvo 2-0 abajo, y cuando ganó el tercero parecía que se le abría una ventana, pero no fue efectivo en la muerte súbita y se despidió del US OPEN.

Lo de hoy

Por otra parte, Diego Schwartzman juega hoy con el japonés Kei Nishikori, y también lo hace Roger Federer.