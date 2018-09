Victoria de Del Potro, y ya está en octavos de final

Juan Martín del Potro se clasificó esta madrugada a los octavos de final del US Open, al vencer en sets corridos al español Fernando Verdasco por 7-5, 7-6 (6) y 6-3, en tres horas de juego.

Da cuenta la agencia AFP que el número tres del mundo tuvo un partido complicado, en el que el español no regaló un solo punto. Si bien arrancó dominando el primer set, Verdasco llegó a poner el marcador en un 5-5, lo que forzó a Delpo a desbloquear el partido a base de golpes de derecha y con un peloteo cercano a la red.

En segundo set, el español plantó batalla y puso nervioso tenista de Tandil, que llegó a tirar la raqueta al suelo y se quejó al árbitro por ciertos gritos del público. Luego, en el tercer parcial, Del Potro logró sacar ventaja de cinco games y a pesar de una breve resistencia por parte de su contrincante, se alzó con el partido luego de tres games.

Tras el encuentro y en declaraciones a la prensa, el argentino destacó la garra de su rival. y sentenció "me lo puso difícil, era lo que esperaba. Al ser zurdo, me encontraba fácil mi revés y me hizo correr bastante. Era difícil mantener su nivel, pero erró donde no tenía que errar y yo estuve concentrado para aprovechar eso. Fueron tres sets, pero muy peleados".

PROXIMO RIVAL

Ahora Juan Martín, que alcanzó la semifinal del torneo el año pasado y en 2009 se proclamó campeón, tendrá como próximo rival al croata Borna Coric, que viene de vencer al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 7-5 y 6-2.

De cara al partido, Del Potro manifestó su deseo de mantener su ritmo actual y hacer un "buen partido" contra el croata Borna Coric siempre y cuando el físico lo acompañe. El argentino consideró a su próximo rival como un oponente sólido y difícil al que le favorecen los partidos largos. "Es difícil encontrarle el hueco", concluyó

Por otro lado, el tandilense expresó su deseo de contar en el próximo partido con la presencia del músico estadounidense Bruce Springsteen, su ídolo, a quien conoció esta semana tras verlo en su espectáculo en Broadway.