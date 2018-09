Pescarmona se convirtió en "arrepentido"

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio homologó ayer el acuerdo que firmó el empresario Enrique Pescarmona para convertirse en imputado colaborador en la causa por supuestas coimas en la obra pública, surgida a partir de los cuadernos que escribió el chofer de Roberto Baratta.

A raíz de ese acuerdo, el magistrado dispuso también la liberación de Francisco Valenti, ex vicepresidente de la metalúrgica Impsa, propiedad de Pescarmona, quien también se sumó a la lista de "arrepentidos". Valenti estaba detenido desde el inicio de la investigación suscitada tras el descubrimiento de los cuadernos escritos por el remisero Oscar Centeno y ahora, tras la confesión de su jefe, recuperó su libertad.

En la jornada, el fiscal federal Carlos Stornelli también pidió la detención del financista Ernesto Clarens, quien pretendía convertirse en "arrepentido": puntualmente, solicitó dar de baja el acuerdo al que habían llegado semanas atrás, pero que no había llegado a ser avalado por el juez.

En tanto, la indagatorias de este viernes continuaron con el ex secretario de Obras Públicas José López, que se mantuvo en lo que declaró hace unos días como "arrepentido" ante el fiscal federal Stornelli. El ex funcionario, que fue trasladado a tribunales desde el penal de Ezeiza, sigue preso y se encuentra en el programa de protección de testigos e imputados colaboradores, por cuestiones de seguridad, ya que dijo que temía represalias hacia él o su familia.

En tanto, Walter Fagías, ex presidente de ENARSA, negó los cargos en su contra y seguirá detenido en el penal de Marcos Paz, al igual que Rafael Llorens funcionario de Planificación Federal.

En tanto, para el lunes están citados para ampliar su declaración la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.