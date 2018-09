El dólar dio un respiro y retrocedió a $ 37,99 Nacionales 01 de septiembre de 2018 Redacción Por En la semana de mayor incertidumbre económica, el Banco Central intervino en el mercado y logró contener al dólar. Ayudó nuevo respaldo del FMI.

FOTO NA PARA ABAJO. Esta vez el dólar descendió un par de escalones.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Tras la descontrolada jornada del jueves y en un mercado cambiario expectante por los anuncios del Gobierno para recortar el déficit, la cotización del dólar dio ayer un respiro y retrocedió a $ 37,99, producto de las subastas realizadas por el Banco Central por US$ 250 millones, aunque igual cerró el mes con un avance de 35,5 por ciento.

Según indicó la autoridad monetaria, la divisa finalizó a $36,18 para la punta compradora y a $ 37,99 para la vendedora.

Así, perdió $ 1,78 respecto del jueves, mientras que a lo largo del mes acumuló una suba de $ 9,97, es decir de 35,5 por ciento. A su vez, el dólar registró un fuerte aumento durante el año, equivalente al 100,7 por ciento.

Este viernes, en los mostradores del Banco Nación el tipo de cambio cotizó a $ 37,40; al tiempo que los precios más elevados fueron expuestos en los mostradores de Banco Francés, Patagonia y Santander a $ 38,50.

El organismo que lidera Luis Caputo ofreció al mercado tres subastas de venta en contado para afrontar la sostenida demanda de divisas, en las que desembolsó 250 millones de dólares. En la primera ofreció US$ 75 millones y en la segunda US$ 100 millones, mientras que en ambas oportunidades adjudicó el total. En la tercera, ofreció US$ 500 millones y el monto adjudicado fue de US$ 75 millones.

"El precio promedio de corte se ubicó en $ 36,9316, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 36,8000", señaló la autoridad monetaria. En el segmento mayorista, el dólar perdió $1,65 respecto del jueves al cotizar a $ 36,85.

Durante agosto, la divisa norteamericana acumuló un incremento de $8,50 respecto del mes pasado. El volumen negociado en el segmento de contado fue inferior al del día anterior, al llegar a US$ 648,378 millones.

El día anterior, la moneda estadounidense había cerrado en un máximo histórico de $ 39,77 para la venta promedio y registró así un incremento de $5,37 en un sólo día, casi 16%.

Operadores consideraron que la corrida cambiaria se dio en parte por desconfianza e incertidumbre a nivel local, mientras que inicialmente se dio por los ruidos en los mercados globales y, particularmente, Brasil. La city respondió de manera negativa a los mensajes brindados por el Gobierno durante miércoles y jueves y ahora se mantiene a la expectativa de lo que pueda suceder la próxima semana en la reunión del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



MENOS RESERVAS

El Banco Central perdió ayer US$ 1.133 millones en reservas y desde fines de junio cuando llegó el primer desembolso del FMI se desprendió en total de US$ 10.613 millones, según información oficial. Tras la llegada del primer tramo del auxilio financiero del Fondo por US$ 15 mil millones el 22 de junio, las reservas internacionales del BCRA treparon a US$ 63.274 millones.

Luego, producto de la corrida cambiaria, de intervenciones en la plaza y subastas, fueron cayendo hasta llegar a los US$ 52.661 millones de este viernes.

La autoridad monetaria informó que la pérdida de US$ 1.133 millones respecto al día hábil anterior fue producto de la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros.