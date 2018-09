Súper TC2000 se ilumina en Santa Fe

La noche santafesina se volverá a iluminar este sábado, con la esperada carrera que disputará el Súper TC2000 en el callejero.

Se trata de una competencia única para la especialidad, no solamente en nuestro país, sino también en Sudamérica.

El fin de semana ofrecerá dos pruebas: la primera se disputará esta noche desde las 22:05 (24 vueltas ó 45 minutos de duración) y la segunda dará comienzo mañana a las 12:05 (25 vueltas ó 45 minutos) en el trazado de la capital provincial.

El escenario presentará algunas modificaciones en su dibujo, con el propósito de otorgar mayores alternativas de sobrepaso, algo que no resultará sencillo por tratarse de un callejero.

Justamente, por esas características, aquellos pilotos que logren clasificar bien adelante, dispondrán de las mejores opciones en esta fecha doble, que según admiten los protagonistas marcaría un quiebre en el campeonato.

Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) llegará como líder tras haber sumado una importante cantidad de puntos en las últimas competencias, que lo llevaron a superar a Facundo Ardusso (Renault Fluence), que venía marcando el ritmo desde el inicio de la temporada.

Otro que logró resultados positivos en las pruebas más recientes, Matías Rossi (Toyota Corolla), quiere dar pelea y está en condiciones de hacerlo, por su experiencia y por el muy buen potencial que alcanzó la marca japonesa.

Anoche se efectuó la presentación de los 23 animadores que tendrá esta nueva cita en el callejero. Pero no solo se realizó la foto institucional, sino que el público disfrutó del programa denominado boxes abiertos.

Para el inicio de la actividad en pista habrá que aguardar hasta el mediodía de hoy, cuando salgan a girar por primera vez los hombres y máquinas de la categoría tecnológicamente más avanzada de esta parte del continente.



EL CRONOGRAMA

Para hoy están previstas las siguientes actividades: de 12:00 a 12:30 y de 12:35 a 13:05 primer entrenamiento Súper TC2000; de 13:35 a 13:55 único entrenamiento Fiat Competizione; de 14:00 a 14:15 primera clasificación Fiat Competizione; de 14:35 a 15:05 y de 15:10 a 15:40 segundo entrenamiento Súper TC2000; de 16:10 a 16:25 segunda clasificación Fiat Competizione; a las 16:35 Carrera 1 Fiat Competizione (15 vueltas ó 25 minutos); de 18:05 a 18:12 y de 18:17 a 18:24 primera clasificación Súper TC2000; de 18:30 a 18:35 segunda clasificación (diez mejores) Súper TC 2000; de 19:15 a 19:30 clasificación Sprint Fiat Competizione; a las 19:40 Sprint Fiat Competizione (5 vueltas ó 15 minutos) y a las 22:05 Carrera 1 Súper TC2000 (24 vueltas ó 45 minutos).

Todo se completará mañana, en estos horarios: de 10:00 a 10:07 y de 10:12 a 10:19 primera clasificación Súper TC2000; de 10:25 a 10:30 segunda clasificación (diez mejores) Súper TC2000; a las 10:55 Carrera 2 Fiat Competizione (15 vueltas ó 25 minutos) y a las 12:05 Carrera 2 Súper TC2000 (25 vueltas ó 45 minutos).