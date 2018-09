En Olivos, Macri se reunió con ministros Nacionales 01 de septiembre de 2018 Redacción Por El Presidente recibió a ministros y funcionarios del área económica en medio de la crisis y los rumores de recambio en el gabinete.

FOTO NA HERMETISMO. Nadie hizo declaraciones tras cumbre del gabinete.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer en la residencia de Olivos extensas reuniones con sus funcionarios más cercanos, antes de los anuncios que se preparan en materia económica para el próximo lunes y en medio de rumores de cambios en el Gabinete a causa de la crisis del dólar.

El jefe de Estado se juntó desde las 11:00 con la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Interior, Rogelio Frigerio; de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Trabajo, Jorge Triaca, en el marco de la habitual reunión de coordinación de gobierno.

No obstante, en esta oportunidad acaparó mayor atención a raíz de las medidas que se preparan tras acordar la reprogramación del acuerdo con el FMI en el marco del cimbronazo por la trepada de la divisa norteamericana.

También participaron de este hermético encuentro los vicejefes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, mientras que más tarde se sumó el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Allí se analizaron los próximo anuncios que se harán para intentar equilibrar el dólar y otras variables de la economía en medio de la recesión que atraviesa el país, antes de la reunión que Dujovne mantendrá el martes en Washington con representantes del FMI para acordar los cambios en el acuerdo de financiamiento.

Las medidas aún se desconocen pero trascendió que se habló de distintas iniciativas para reducir el déficit por debajo del 1,3%, en línea con la propuesta que se le presentará al FMI a cambio de que el organismo adelante más fondos.

Otro tema que se analiza es la chance de restablecer o, al menos, frenar la rebaja de las retenciones al campo, uno de los sectores de la economía que se beneficiará con la fuerte suba del dólar registrada en las últimas semanas.

Luego de que terminara esta reunión, Macri se quedó con los funcionarios más vinculados al área económica, a la que se sumaron el ministro de Producción, Dante Sica, y el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, quien debe definir la propuesta que de los gobernadores para ampliar la base de recaudación.



RODRIGUEZ LARRETA

DEFENDIO A PEÑA

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez, rechazó por completo las especulaciones sobre su posible ingreso al Gobierno nacional en reemplazo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, e incluso coqueteó con la reelección en la Ciudad.

"No voy a ser jefe de Gabinete", sentenció Rodríguez Larreta en medio de la corrida cambiaria y los rumores de cambios en el Poder Ejecutivo que lo señalaron como uno de los candidatos para reemplazar a Peña.

En declaraciones a Radio Con Vos, el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires subrayó que los porteños lo eligieron "por cuatro años" y señaló que tiene "muchísimo laburo en la Ciudad", donde dijo que hay "obras por todos lados".

"Soy jefe de Gobierno hasta el 10 de diciembre del año que viene", remarcó Larreta, quien incluso anticipó: "No descarto poder ir por la reelección".