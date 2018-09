Martínez, prudente para el 2019 Locales 01 de septiembre de 2018 Redacción Por EL DIRIGENTE POLITICO ESTUVO DE VISITA EN NUESTRA REDACCION

FOTO J. BARRERA EN LA OPINION. “Cachi” Martínez habló de la actualidad y de lo que se viene.

El abogado, diputado nacional, legislador provincial y también escritor, Oscar “Cachi” Martínez, estuvo este viernes en LA OPINION para tratar temas de la realidad política actual, como la corrupción y la economía, como así también sus expectativas de cara al 2019, que será un año electoral. “La corrupción es un problema que la Argentina debe abordar con seriedad y responsabilidad. La lucha tiene que ser verdaderamente un paso hacia adelante. Creo que todos los argentinos estamos necesitando que la administración pública sea una cuestión de servicio, no de servirse de ese rol. Tengo esperanza de que la justicia actúe bajo esos parámetros. La sociedad siente que hoy más que nunca se haga justicia”, opinó en un momento de la charla el oriundo de Felicia”.

Con respecto a la economía, el santafesino agregó que “la Argentina es un país raro, ya que repite la historia. Lamento mucho que estemos pasando por esta situación, pero se están cometiendo errores que en la Argentina ya hemos cometido. El problema de este gobierno es que tenía que resolver un problema, el déficit fiscal, y ahora tiene dos problemas. Porque antes era producto del gasto y ahora es producto de un endeudamiento. En otro momento se había producido pero en pesos, y ahora hemos producido un endeudamiento en dólares. Entonces, cuando estábamos endeudados en pesos, cuando se producía una devaluación, de alguna manera se licuaba la deuda. Pero ahora, cuando la deuda es en dólares, estamos en una situación altamente compleja. Este es un gobierno que pidió dólares al mundo que se vendió en 18 pesos para resolver el déficit, y ahora es un gobierno que tiene que devolverle al mundo dólares a 40. Y ahí es donde la impericia de este gobierno nos ha metido”.

Por último, acerca del próximo año, se mostró cauto y no dio mayores detalles de lo que haría. “Con respecto al 2019, tengo la aspiración de encontrar un camino que nos saque de la grieta. Creo que estamos todos cansados de la grieta, y todos nos damos cuenta de que la verdad está en el medio. Aún aquellos que defienden las posiciones extremas, saben que no tienen toda la verdad. No va a ser fácil salir de esta situación. Producto de que a veces se estimula la grieta, sienten que cuando el otro no tiene la razón ha ganado, pero la verdad es que últimamente, cuando el otro tiene la razón, perdemos todos. No hay tantas personas en Argentina que puedan conducir ese proceso. Ojalá estén dispuestas a hacer el aporte y ojalá también los argentinos podamos salir del enojo, algo que nos evita reflexionar. Camino para salir de esta grieta hay, por algo he estado con Sergio Massa, aún no sabiendo si él es la persona indicada. Creo en el camino del medio, en una posición equidistante entre lo extremo, que nos permita salir de esas veredas enfrentadas. Sigo dialogando con Massa y participando de sus equipos. Siempre hemos tratado de tener una actitud propositiva, con acierto o con errores, pero sin descalificar al otro, sino plantear superar al otro pero con propuestas superadoras. Reconozco que en esta etapa que ha pasado no hemos sido acompañados por la gente. Hay momentos en la sociedad que no nos necesitan, pero hay otros momentos que si. En estos momentos, el que tenga un alto nivel de racionalidad, lo menos que tiene que pensar es en una candidatura. Estamos en una situación muy delicada y hay que ser un poco prudentes”, concluyó.