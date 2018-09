Reflexión sobre Estanislao López Locales 01 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO J. BARRERA LANZAMIENTO. Martínez presentó su libro en la Biblioteca Sarmiento.

Posteriormente, en el auditorio de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, “Cachi” Martínez presentó el libro “El Brigadier. Apuntes para una biografía. Bicentenario de un proyecto federal”, semblanza sobre la figura de Estanislao López. Antes de su lanzamiento público en la ciudad, el autor nos dio su visión sobre el prócer santafesino y la aplicación actual de la mirada del Patriarca de la Federación. “No es inocente. En primer lugar, porque este año se cumplen los 200 años de la asunción de López como gobernador por primera vez en la provincia. Y evidentemente, por ser el representante máximo de una visión federal en un contexto donde aún está vigente, está presente y es necesario tenerlo fresco. Siempre he sido defensor del federalismo y he escrito desde esa visión otras cosas, pero también he sido un amante del Brigadier porque es una de las pocas figuras que nos ayudan a construir una identidad provinciana santafesina. La verdad es que mucha gente conoce más al Brigadier porque lleva el nombre de la cancha de Colón o de la radio que por haber sido lo que fue, el hombre más importante de la historia de Santa Fe, una persona que le dio fisonomía y contorno al federalismo argentino. Su nombre está algo olvidado en la actualidad, por eso traté de hacer un libro sencillo, amable. Vendría a ser como una especie de homenaje, pero con una lectura sencilla. La idea es que pueda llegar a la gran mayoría, a los docentes de las escuelas primarias, secundarias, alumnos, y a todos aquellos que quieran saber quién fue el Brigadier López, quien fue nuestro caudillo, un héroe, el hombre que permitió que en Argentina no terminemos cayendo en manos de una constitución unitaria y monárquica. Fue el patriarca de la federación, porque a través de sus victorias logró que se consoliden los pactos preexistentes que fueron los cimientos de nuestro sistema jurídico institucional. El libro tiene un primer capítulo que habla de su vida personal, un tipo de origen humilde. Se formó con los padres y con los curas franciscanos y tuvo una carrera militar extraordinaria, ya que fue soldado y terminó siendo brigadier general de las fuerzas federales. Fue ascendiendo grado a grado y logró todos los títulos, algo que no es común en un caudillo. Era un hijo ‘guacho’, de una mujer viuda que no se había casado, no tenía el apellido del padre, sino de la madre. Hay anécdotas personales de López y de la familia. El segundo capítulo habla de ese proceso difícil de la provincia hasta que se consolida la autonomía. En el tercero hacemos mención a las batallas de López. De hecho, se podría hacer una película de Hollywood con todas sus luchas. La visión nuestra es que el que lo lea se sienta más santafesino, más federal, y que esa visión sea sostenida en el tiempo. También se habla de las cuestiones institucionales, hay un capítulo sobre su visión latinoamericana y sobre su vínculo con la identidad santafesina, y un último capítulo, el menos conocido de López, que tiene que ver con su gestión de gobierno”. Por último, llevándolo a la realidad, nos comentó que “el Gobierno descubrió a López en este momento, y me parece importante donde se está discutiendo el federalismo. Hace dos semanas le han sacado el fondo sojero a las provincias, en especial a la de Santa Fe, que es la que más aporta, al igual que los municipios. Esto tiene que ver con un retroceso en el punto de vista federal. Hemos tenido un reconocimiento hacia los fondos de la provincia producto de una decisión de una corte conducida por un rafaelino, pero a la hora de cumplir con ese fallo de la corte también vemos que el centralismo sigue perjudicando a las provincias. A los 200 años de López, uno debería preguntarse si esta discusión sigue vigente, y sí, sigue vigente. Por eso es necesario reivindicar la figura de López, no solo por la envergadura de su personaje, sino también por la necesidad de reivindicar nuestra identidad”.