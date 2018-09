Pingüino propone hacer 4 casas a cambio de un super Locales 01 de septiembre de 2018 Redacción Por PROYECTO DE INICIATIVA PRIVADA

FOTO PRENSA CONCEJO PRESENTACION./ Directivos del Pingüino y del IMV junto a los concejales, ayer por la mañana.

Supermercados Pingüino le presentó al Instituto Municipal de la Vivienda un proyecto a partir del cual se compromete a construir 4 viviendas en dúplex en el barrio Mora. A cambio, recibiría un terreno en donde pueda construir una nueva boca de expendio. La idea fue presentada ayer a los concejales y ahora comenzará el trámite necesario dentro del Ejecutivo. Esto se enmarca dentro de la ordenanza Nº 2857 de iniciativa privada, la cual propone que quien tuvo la idea tenga una serie de ventajas en una futura licitación pública para la concreción de la misma.

Marcelo Bersano, director ejecutivo del IMV, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) marcó los puntos principales de este proyecto, luego del encuentro con los concejales. "Recibimos una propuesta de la firma Cormorán (propietaria de los Supermercados Pingüino) que está interesada en poner un supermercado en terrenos que son propiedad del IMV. Se nos presentó hace un tiempo, la evaluamos y nos pareció conveniente. Lo que hicimos hoy (por ayer) es compartirla con el Concejo, porque nos parecía interesante que la conozcan. Si esto prospera, seguramente, en el marco de una iniciativa privada, se va a continuar con el proceso", dijo y agregó que se haría en el barrio Mora. "Nos parece que es dinamizador del sector. El Mora es un barrio que está en construcción, que hay muchos planes de urbanización tanto del Municipio como de la Provincia. Este predio, donde ellos proponen hacerlo, también habíamos reservado algunos lugares para un emprendimiento diferente para lo que es el tema habitacional".

"Ahora, deberán ingresar la propuesta al Municipio, con la formalidad que requiere el caso. Si avanza, deberá conformarse posteriormente una comisión dentro del Concejo para evaluar la propuesta. La firma dijo que lo iba a presentar como una iniciativa privada, indicó.

"A cambio de estos terrenos para la construcción del supermercado (6 lotes, unos 1.800 metros cuadrados), la propuesta es que el IMV recibe metros cuadrados construidos: soluciones habitacionales, viviendas ya terminadas. La propuesta es que sean 4 unidades en dúplex. Claro que otros oferentes pueden proponer algo igual u otra cosa", dijo Bersano. "La localización la establece el IMV. Nosotros hemos reservado terrenos que dan frente a Av. Maggi. Creemos oportuno que estas unidades se hagan en la misma manzana, dándole un perfil diferente a ese frente, en función de la renovación del lugar, por el pavimento. Todo esto potenciaría el lugar", añadió.



LA INICIATIVA PRIVADA

Esta figura está determinada por la ordenanza Nº 2857, aprobada en marzo del año 1996. Allí se dice que una vez ingresado el proyecto, no se puede recibir otro igual por 60 días hábiles. Dentro de los primeros 45, el Ejecutivo debe evaluarlo y elaborar un informe. En octubre de ese 1996, se modificó el artículo 2º y se creó la Comisión de Estudios de Iniciativas Privadas, integrada por 3 miembros del Ejecutivo y 3 Concejales. Esta comisión es la que debe estudiar el informe. Si no se expide en 15 días hábiles, se rechaza. Si se lo acepta, el DEM lo declara por decreto "de interés municipal" y llama a una licitación pública. Quien tuvo la idea, tiene una ventaja porcentual (determinado por el DEM) para competir con otras posibles ofertas. Ya hubo experiencias anteriores: la Nueva Terminal de Omnibus o la construcción de garitas a cambio de las publicidades gráficas en las mismas.



LA CRISIS AFECTA

"Nos hemos contactado con una mayor cantidad de familias, en el caso de que haya un atraso y poder buscar la forma para que puedan conservar su lote o su vivienda. Todo esto va avalado con informes socioeconómicos para que se amerite evaluar la situación. En estos últimos meses, si bien la gente quiere seguir pagando, hay familias complicadas, sobre todo si hay pérdida de empleo", comentó Bersano.

Por otra parte, por la urbanización de otros 600 lotes de "Mi Tierra, Mi Casa", indicó que "en la última reunión que tuvimos con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, en junio, acordamos de palabra que la firma iba a ser en septiembre. Si bien ahora estamos de acuerdo en contacto, para ver la fecha de la firma, no podemos desconocer estas cuestiones que estamos atravesando en la economía. Nosotros seguiremos insistiendo, porque posibilitaría, en etapas, a 600 familias acceder al lote propio.