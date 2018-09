Pella se despidió del US Open

(LA OPINION en el US Open 2018). - Errático, algo fastidioso en los sets iniciales el bahiense, esto le valió que le quebraran y con ello se fueron los sets. Parecía que la suerte estaba sellada para el argentino, demasiada diferencia en el marcador, en el juego no lo era tanto, si en los tremendos peloteos de fondo de la cancha, se equivocaba menos el hombre de Georgia.

La diferencia de los Grand Slam, entre otras cosas, es que los partidos se juegan al mejor de cinco sets, la posibilidad de recuperación está latente, es complicado para cualquier jugador, claro que están las honrosas excepciones, de mantener un nivel equilibrado durante todo el juego. Esto se dio en el tercer set, Pella levantó el nivel y Basilashvili fue otro, el resultado el hombre de la provincia de Buenos Aires se llevó la manga por 6-1. Parecía que el partido podía cambiar de mano, las cara de uno y otro, parecían augurar esta alternativa, a decir verdad el set definitivo se definió en la muerte súbita y ahí Pella fue menos preciso, se equivocó más y se le fue el set por 7-6 (4) y con ello el partido.

Jugaba "Delpo": al cierre de esta edición jugaba Juan Martín del Potro con Fernando Verdasco (ESP).

Nadal, “bestia” del tenis: Viéndolo jugar a Rafa, uno tiene la impresión que es prácticamente imposible que se lo pueda vencer, su sola presencia asusta, sus golpes, sus corridas, el no dar nunca un punto por perdido, ayer en el partido con Khachanov (RUS) empezó perdiendo, el ruso tuvo su saque para colocarse dos sets arriba, pero cerrar un partido sacando y encima enfrente está la fiera, asusta a más de uno, conclusión perdió el saque el ruso y se le fue el set.

El tercero fue de un nivel superlativo, parecía que lo tenía Khachanov, pero siempre aparecía un golpe magistral para aguarle la fiesta, el tie break fue para el español, el cuarto de igual forma se definió por tie break y quedó para el hincha del Real Madrid y así el partido 5-7, 7-5, 7-6 (7) y 7-6 (3).

La gente, también con Rafa: al igual que ayer con Roger Federer, la gran mayoría hinchaba y hacía fuerza por el número 1 del mundo y defensor del título. Cada punto, cada jugada ganada por el español, estallaba el estadio. Como el caso del Suizo es ídolo en todas partes.

Otros partidos, todos de gran nivel: Dominic Thiem (AUS) 3-6, 6-3, 7-6(5) y 6-4 al local Tylor Fritz; K. Anderson (ZAF) a D. Shapovalov (CAN) 4-6, 6-3, 6-4, 4-6 y 6-4. En mujeres, S. Stephens (USA) a V. Azarenka (BLA) 6-3 y 6-4.

En Dobles: Machi González/N. Jarry (CHI) a R. Klaasen (RSA)/M. Venus (NZL) 6-3 y 76(5); A. Molteni (ARG)/R. Jebavy (CZE) a M.Berretini (ITA)(a. Seppi (ITA) 7-6 (3) y 6-4. Perdieron Zeballos (ARG)/J. Peralta (CHI) y Leo Mayer (ARG)/J. Sousa(POR).