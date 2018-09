Contra el ajuste en educación superior Locales 01 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Omar Perotti sostuvo que “lo que está sucediendo con el sistema educativo es una situación que no se puede dejar de atender” y agregó que “el conflicto no está solo afectando a la universidad pública sino que también atenta contra el sistema científico tecnológico nacional”. En ese sentido afirmó que “un país que recorta su educación es un país que no mira hacia adelante” y manifestó que “nuevamente uno le pide al gobierno, como lo viene haciendo ya desde hace tiempo, que en su afán de recortar el gasto público, de reducir el déficit, no recorte el futuro de los argentinos”.