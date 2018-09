Perotti abordó el tema del “fondo sojero” Locales 01 de septiembre de 2018 Redacción Por En un encuentro realizado en el salón Provincias Argentinas del Senado, coincidieron en que la medida genera el desfinanciamiento en los presupuestos comunales y la imposibilidad de realizar obras básicas programadas. Ante esto, Perotti se mostró muy preocupado por la dura realidad de municipios y las comunas.

FOTO PRENSA OMAR PEROTTI REUNION. Perotti mostró su preocupación y se refirió al Fondo Federal Solidario y sus consecuencias.

Omar Perotti se reunió con intendentes y jefes comunales santafesinos, con quienes trató la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de no coparticipar más con las provincias el Fondo Federal Solidario, más conocido como "fondo sojero" y las consecuencias que trae para sus distritos.

Durante el encuentro que se realizó en el salón Provincias Argentinas del Senado, todos coincidieron en que la medida genera el desfinanciamiento en los presupuestos comunales y la imposibilidad de realizar obras básicas programadas. El senador Perotti se mostró preocupado por la difícil realidad que afrontan los municipios y las comunas.

En la reunión estuvieron presentes el intendente Juan Manuel Mansilla (Ceres) y los presidentes comunales Sergio Cid (Los Quirquinchos), Walter Bastianelli (Pavón Arriba), Iván Camats (Máximo Paz), Bruno Iommi (Labordeboy), Rodolfo Stangoni (Fighiera), Roberto Díaz (Capivara), Alejandro Ruggeri (Bigand) Marcelo Camussoni (Murphy), Guillermo Rajmil (Zavalla), Horacio Córdoba Ríos (Coronel Arnold), José Giusepponi (Cepeda), Marcos Strifezza (Juncal), Leo Bagnasco (Berabevú), José Luis Sánchez (Villa Trinidad) y Jorge Rossel (Gödeken). También participó el senador nacional por la provincia de Jujuy, Guillermo Snopek, quien es integrante de la Comisión Bicameral que está analizando el DNU del Ejecutivo.

Guillermo Rajmil de Zavalla aseguró que "la suspensión del fondo sojero nos perjudica mucho principalmente porque ya está presupuestado en el gasto y ya fue asignado a las obras”. A su vez, Juan Manuel Mansilla de Ceres expresó que "hay que buscar estrategias en conjunto para encontrar la manera de que no nos veamos perjudicados por estos fuertes recortes que afectan directamente la calidad de vida de nuestros vecinos". "Esto no solo afecta las obras sino que impacta directamente en el empleo sobre todo en las comunas de menos habitantes ya que implica menos trabajo para nuestros vecinos", sentenció Rodolfo Stangoni de Fighiera y resaltó que “acá no tiene que haber colores políticos porque no hay comuna que pueda resistirlo".

Por su parte, Bruno Iommi de Laborderoy afirmó "la quita del Fondo Solidario es una quita que no solo perjudica a la provincia de Santa Fe sino también a todas las provincias del país pero afecta directamente a las comunas que ven mermada su capacidad para hacer frente a obras necesarias en cada distrito".

Por último, Iván Camats, presidente comunal de Máximo Paz recordó que "es una decisión unilateral del gobierno nacional más allá del pacto fiscal firmado por las provincias".