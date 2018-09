CRAR visita a Provincial

Se disputa este sábado la quinta fecha del Torneo Regional del Litoral, en su segunda fase, en la que el Círculo Rafaelino de Rugby estará visitando a Provincial de Rosario. El partido correspondiente a la Reclasificación dará comienzo a las 16 y será dirigido por Federico Recagno, de la Unión Rosarina. Previamente, a las 12.45 jugarán en pre-reserva con el contralor de Gustavo Coronel, y a las 14.15 en Reserva, dirigiendo Agustín Suárez.

El equipo Verde viene de derrotar a Los Pampas, en tanto que los rosarinos cayeron en Paraná con el líder Rowing. Para este partido, el Head Coach de CRAR, Enrique López Durando, dispuso la siguiente formación titular: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Daniel Espíndola; Mariano Ferrero (c) y Franco Davicino; Juan Pablo Imvinkelried, Facundo Aimo y Nicolás Gutiérrez; Ricardo Brown y Pablo Villar; Esteban Rebaudengo, Guillermo Brown, Joaquín Cescut, José Williner; Santiago Kerstens.

Los demás encuentros: La Salle – Los Caranchos (Exequiel Adrover); Pampas – Logaritmo (Carlos Poggi); Tilcara – Alma Juniors (Javier Villalba) y Universitario (SF) – Rowing (Emilio Traverso).

Posiciones: Rowing 14; CRAR y La Salle 10; Logaritmo, Universitario de Santa Fe y Los Caranchos 9; Provincial y Tilcara 5; Los Pampas y Alma Juniors.



JUVENILES INICIAN EL FINAL SIX

​Este fin de semana dará comienzo la etapa final del torneo Dos Orillas de divisiones juveniles, que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana de Rugby. En M-15 y M-16 habrá un mismo fixture, debutando el equipo rafaelino como visitante ante CRAI en el Final Six por el título. Será a las 12.30 (arbitraje de Oscar Barufatto) y 14 (Gustavo Gilardoni), respectivamente.

En M-19 también jugará por el campeonato, pero el primer partido será como local frente a Universitario, a partir de las 15 (arbitra Gustavo Rostagno). Finalmente, en M-17 jugará en el segmento de los puestos 7 al 12 y el debut será en casa ante Querandí a las 13 (dirige Martín Jaime).



HOCKEY: A ESPERANZA

Por la sexta fecha del torneo Clausura de la ASH, CRAR viajará este sábado a Esperanza para enfrentar a Atlético Franck en todas las categorías. La actividad será en el sintético de Alma Juniors.