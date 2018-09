Atlético va por su primera alegría como visitante: visita a Sarmiento

Atlético de Rafaela tendrá hoy su estreno como visitante en la temporada 2018/2019 de la B Nacional y será en un escenario que le sienta por demás que bien. La “Crema” visita este sábado a Sarmiento de Junín, encuentro correspondiente a la segunda fecha.



Dicho compromiso se disputará en el estadio Eva Perón, desde las 14.00 hs., con el arbitraje de Luis Lobo Medina.



Este Atlético, el de Lito Bottaniz, ya jugó dos veces en los últimos 38 días en dicho escenario. Ambos juegos por Copa Argentina y en los dos con triunfos. Primero, 4-1 ante Defensores de Belgrano y luego, hace diez días, fue 2-0 a Lanús. Este dato no es menor antes de entrar a analizar lo que se le viene al equipo rafaelino, aunque está claro que el de hoy es otra historia.



Tanto Atlético como Sarmiento comenzaron con el pie derecho el torneo de la BN. El “Verde” ganando por 1-0 ante Olimpo en Bahía Blanca, mientras que el elenco albiceleste derrotó 2-1 a Quilmes en Alberdi.



Para el encuentro de hoy Bottaniz no podrá repetir la formación inicial que viene de ganarle al “Cervecero” ya que Gianfranco Ferrero sufrió un fuerte esguince de tobillo y es baja para este compromiso.



Bottaniz no confirmó el once inicial que presentará hoy. Si se tiene en cuenta el entrenamiento futbolístico del pasado jueves en el Monumental, previo a viajar a Junín, Enzo Gaggi se metería en el equipo; pasando a la línea defensiva Ángelo Martino y el “Conejo” en la mitad de cancha. Otras posibilidades son Diego Meza o Lucas Quiróz.



El resto serán los mismos e incluso el dibujo se mantendrá y será un 4-4-2. ¿Los nombres? Ramiro Macagno estará en el arco; en el fondo, la línea de cuatro estará compuesta por Lucas Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Martino. En la mitad de la cancha, Enzo Copetti irá por la banda derecha y Gaggi iría por el izquierdo, en la pareja de doble cinco estarán el uruguayo Agustín Nadruz y Gabriel Ramírez. Arriba: Mauro Albertengo y Matías Quiroga.



Hoy mismo también se definirá el banco de suplentes, ya que uno quedará afuera: Nahuel Pezzini, Nicolás Zalazar, Nahuel Speck, Pablo Gaitán, Ezequiel Montagna, Maximiliano Casa.



El rival. El entrenador de Sarmiento de Junín, Iván Delfino, había probado con algunas variantes en la semana pero finalmente se inclinaría por el mismo equipo que viene de ganar en Bahía Blanca.

Si bien ya están habilitados para jugar Yamil Garnier y Ariel Cólzera, quienes cumplieron con la fecha de suspensión, el DT les ratificaría la confianza a aquellos que viene de ganar en el debut.



Quizás Farre tenga cierta ventaja sobre Cólzera, ya que el volante del “Verde” fue uno de los referentes en la temporada pasada. Si va de arranque Leo Villalba es el candidato a salir de la formación titular, pasando Sergio Quiroga a la banda derecha y Farré haría el doble cinco junto a Franco Leys.





Qué no se corte! La racha de Atlético en el estadio Eva Perón de Junín es formidable. En total jugó ocho partidos y nunca perdió. La mitad fueron por Copa Argentina de los cuales ganó tres y empató el restante (luego pasó por penales). En los restantes, 3 por B Nacional y 1 en Primera, la “Crema” ganó uno y empató los otros tres cotejos.

En su último enfrentamiento ante Sarmiento en la BN fue la pasada temporada con igualdad 2 a 2. Los tantos: Maxi Casa, que hoy estará en el banco.

El historial entre Atlético y el “Verde” indica que se enfrentaron en 7 oportunidades con dos victorias para cada uno y tres empates.



Las posibles formaciones y datos del partido:



Sarmiento de Junín: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Facundo Castet; Leonardo Villalba, Franco Leys, Sergio Quiroga, Nicolás Castro; Nicolás Orsini y Nicolás Miracco. DT: Iván Delfino.



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Martino; Copetti, Agustín Nadruz, Gabriel Ramírez y Quiróz o Meza o Gaggi; Mauro Albertengo y Matías Quiroga. DT: Víctor Bottaniz.



Estadio: Eva Perón.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Asistentes: José Castelli – Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: José Sandoval.

Hora: 14.00