Comenzó la obra del gasoducto en nuestra ciudad, en barrio Italia

Esta semana comenzaron los trabajos del gasoducto regional centro, que beneficia a nuestra ciudad, al igual que otras de nuestra zona. Esto fue confirmado a LA OPINION por el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Ing. Luis Ambort.

"Están trabajando en calle Joaquín V. Gonzalez, en barrio Italia, y tienen abierto 3 o 4 cuadras. Ya habían empezado a soldar alguna cañería para poder después bajarla", señaló el funcionario.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Ambort indicó que se inició por ese sector, dado que a posteriori, ese sector se pavimentará en el marco del plan de 130 cuadras que encara el Municipio. "A partir de allí, seguirán avanzando. Por un pedido particular del Municipio, se inició por ese sector. Una vez que terminemos con calle Montes de Oca, iremos para allí", completó.



REDES DOMICILIARIAS

SIN FINANCIACION

En cuanto a las redes domiciliarias, "todavía hoy no tenemos una forma de financiamiento. Es un trabajo en conjunto con el Municipio", dijo Ambort. "Entendemos que habría una lógica en donde Litoral Gas asuma el compromiso de las extensiones en algunos sectores. Debería hacerlo, porque tendría mayor cantidad de usuarios y mayor cantidad de conexiones y ellos son la distribuidora. Pero no podemos asegurar que sea de esa forma. Sí estamos avanzando con los proyectos para los barrios que aún no cuentan con el servicio. Quedan algunos sectores para finalizar los proyectos. Pero después hay que buscar algún esquema viable para financiar la obra. Creemos que debería haber un interés, algún compromiso de Litoral Gas. Hace muchos años que no hace inversiones en la ciudad", completó.



NO PAGO... ¿Y SI SE FRENA?

Por otra parte, la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Rafaela, Marcela Basano, le confirmó a LA OPINION que la empresa comenzó los trabajos pese a que aún no abonó. "Hay un decreto del Intendente que autoriza el inicio de la obra pero prevé también que si no pagan el canon tenemos la potestad de paralizarla. Veremos si en los próximos días se llega a un acuerdo, sino, la tendrán que parar", completó la funcionaria municipal.

En el decreto 47.442, fechado el 22 de junio de este año, que lleva las firmas del intendente Luis Castellano, de la secretaria de Hacienda Marcela Basano y del secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Maina se afirma en el artículo 9º que "en concepto de Tasas por Verificación e Inspección de Obras e instalaciones en el Dominio Público" deben pagar el 4% del total de la obra: es decir, $ 6.739.627,41.



CRISIS Y PAVIMENTO

Ambort fue consultado sobre si la crisis económica había complicado la obra de 130 cuadras y si el financiamiento estaba garantizado. "Esperemos que no. Creo que depende mucho sobre cómo se vayan dando las distintas variables. El año pasado hicimos un presupuesto con un dólar a 18 y una inflación del 15%. Hoy está en los valores que sabemos y la inflación sería del 35%. Cuando uno hace un presupuesto, calcula variables lógicas o normales. Lamentablemente esto no se dio. No puedo saber cómo va a seguir, vamos a ver cómo se reacomoda.



LOS DETALLES DE LA OBRA

Recordemos que la construcción de dos tramos de gasoductos con una presión máxima de suministro de 60 Bar, uno de aproximadamente 72.000 m en diámetro 12″ (tramo Recreo-Rafaela) y otro de aproximadamente 47.100 m en diámetro 10″ (tramo Rafaela-Sunchales).

En dicho marco, se instalará cañería en las municipalidades de Sunchales, Rafaela y Esperanza, y en las comunas de Ataliva, Lehman, Bella Vista, Nuevo Torino y Humboldt. Dentro de las municipalidades de Rafaela y Sunchales se realizaran las siguientes obras: En Rafaela realizará el tendido de aproximadamente 4400 metros de cañería, la construcción de cuatro estaciones reguladoras de presión 10/1.5 bar, la modificación y ampliación de la capacidad de la estación reguladora de presión 10/1.5 existente y otra de 40/10 bar en la zona de Rafaela propiedad de la transportadora. En tanto que en Sunchales se realizarán tendidos de cañerías , una nueva estación reguladora y la ampliación de la capacidad reguladora de presión ubicada en Av. Rivadavia y Juan B.Justo. Los trabajos a ejecutar se ajustarán a lo establecido por el Enargas. La inversión del Estado a febrero de este año era de $ 948 millones. Una vez puesto en funcionamiento, el gasoducto será operado por Litoral Gas.