Levantan embargo al gremio de Camioneros

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó ayer una importante reducción a la multa por 810 millones de pesos que había interpuesto el Ministerio de Trabajo al Sindicato de Camioneros y además dispuso destrabar el embargo de 300 millones.

"La Cámara aceptó el reclamo del gremio y dio de baja la multa por 810 millones. Además destrabó los 300 millones embargados, que habían sido impuestos de manera arbitraria por Jorge Triaca", informó el gremio a través de las redes sociales.

Sin embargo, en un comunicado, la cartera de Trabajo celebró que la Justicia ratificara la sanción por "violar la conciliación obligatoria dispuesta" y destacó además que "según la sentencia, la cartera laboral no violó ningún derecho constitucional con su proceder, reconociendo de esta manera su calidad de autoridad de aplicación en el caso".

Por último, el comunicado oficial señaló que "la sala dispuso la aplicación de la multa considerada sobre el 50% del salario mínimo, vital y móvil sobre la totalidad de la nómina de trabajadores de los establecimientos inspeccionados".



¿SE ADELANTA EL PARO?

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió que los paros que impulsan la CGT y las CTA para fines de septiembre podrían adelantarse "si se sigue agravando" la situación económica del país. "Estuvimos evaluando la situación. Si se sigue agravando, a lo mejor los tiempos se adelantan, porque la situación no se puede sostener más. La gente reclama alguna actitud para que los señores que nos gobiernan entiendan la situación. Si sigue aumentando el dólar, no te quepa duda", subrayó Moyano en conferencia de prensa ante una pregunta de NA.

Colaboradores del referente gremial indicaron a esta agencia que el sindicato de Camioneros se plegará de manera orgánica al paro de la CGT convocado para el 25 de septiembre, ya que si bien se fue de la conducción sigue siendo un gremio confederado de la central, mientras que también adherirá a la huelga de las dos CTA que será por 36 horas y se iniciara el 24 de septiembre al mediodía.

Además, Moyano adelantó que en octubre próximo el gremio saldrá "a dar pelea para negociar paritarias por la pérdida ante la devaluación que está carcomiendo el salario", luego de haber cerrado hace menos de tres meses un aumento del 25 por ciento para este año.