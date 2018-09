Carta de lectores Carta de Lectores 01 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Señor Presidente



Sr. Director:



Lo votamos porque ya no queríamos que continúe en el gobierno gente prepotente que nos avasallaba con discursos sobradores y estábamos cansados de que se creyeran intocables y que eran los únicos que podían gobernar haciendo lo que se les venía en ganas.

También por la gran sospecha de la corrupción en la que se manejaban. Seguramente, la mayoría de nosotros no quieren volver a eso. Pero evidentemente ya no quedan dudas que también Ud. nos ha fallado, y no lo digo porque lo crea un soberbio o un corrupto, sino porque está a las claras que no sabe, porque no creo que no quiera, encaminar las cosas.

Es sabido que la inflación la sufrimos siempre los que menos tenemos, y no me refiero solamente a los que están debajo de la línea de pobreza, que son cada día más, sino también a los jubilados y a la clase media trabajadora.

La inflación, que normalmente generan algunos inescrupulosos, en este caso la está generando el Estado con los ya, entiéndase bien, “terribles” aumentos a los servicios, gas, luz, agua y a la nafta.

Ud. no puede pretender que con sueldos y jubilaciones, que ya eran bajos, a los que se sumaron aumentos insignificantes comparados a los de los servicios, los ciudadanos podamos sobrevivir. cuando hay inflación, esta se debe aplicar a los salarios y jubilaciones en una misma proporción.

Ud. podrá decirme que servicios estaban subsidiados, que el Estado ya no puede hacerlo, que de esta manera no podemos crecer, en fin, no digo que no sea verdad, pero no se puede salir de esto matando al pueblo.

Si lo que Ud. pretende es sanear la economía, o hacer obras para obtener votos en las próximas elecciones, créame, de esta manera esta perdiendo muchísimo más de lo que pueda conseguir.

Los argentinos no comemos vidrio, ya no nos convencen con un bombo y una marchita, tampoco con distracciones, que por más ciertas que sean, aparecen siempre que recibimos un golpe al bolsillo.

Esa grieta de la que tanto se habla, estoy seguro, está solo en una minúscula parte de los argentinos que se insultan por uno y otro bando sin darse cuenta que ellos se pelean por nada, que solo ganan “algunos” y los demás perdemos todos.

La política de este país desgraciadamente está orientada al “divide y triunfarás”, a la estrategia del tero que “grita aquí para distraer pero pone los huevos allá” donde se pretende no estemos mirando.

Señor Presidente, olvídese del 2019, piense en los argentinos. Vea de qué manera podamos sobrevivir, no pase como Presidente, a la historia triste de este país. La necesidad es ahora, la vida es hoy. Habrá algún argentino derrochón, porque su bolsillo se lo permite, pero la inmensa mayoría estamos cuidando el centavo aunque ya no tenga valor.

Recuerde sus promesas y el juramento que nos hizo al asumir su mandato. Nosotros confiamos en Ud., pero yo hoy me siento defraudado.



Hugo Giorgetti

DNI 10.062.317

Rafaela