Amadeo contó cómo un médico rafaelino lo salvó de la muerte

"Estaba cargando nafta en una estación de servicio de la autopista Santa Fe-Rosario. Hubo un incidente, la válvula que corta el paso de la nafta se trabó y me cayeron encima de 10 litros de combustible. Eso que para cualquier persona es mucho porque no puede aspirar nafta, para un asmático como yo es mortal", explicó el diputado.

Publica hoy Diario Popular que el diputado contó "estaba parado al lado del tanque y de golpe empezó a salir nafta para afuera, en un chorro. Mis pulmones aspiraron esa nafta, y me produjo un paro cardiorrespiratorio".

MEDICO RAFAELINO

Seguidamente, Eduardo Amadeo señaló "me morí, pero hubo un médico rescatista, el doctor Germán Brunassi, que estaba tomando café en la estación que me vio y me salvó. Le estoy eternamente agradecido".

Además, remarcó que lo "sacaron del paro" pero además "justo pasaba en ese instante una ambulancia vecinal por la autopista, y e tenía las dos cosas que yo necesitaba para sobrevivir: cortisona y oxígeno".

MAS DETALLES

Por otra parte, comentó que "entre el doctor Brunassi y los camilleros me llevaron a San Lorenzo y luego a Baigorria, al Hospital Eva Perón. Y allí, durante 8 días, me fueron sacando. Santa Fe, muchas gracias, les debo la vida".

Además, el diputado sentenció "es un milagro. Hubo una combinación de hechos que hace que yo esté acá. Yo soy agnóstico, pero cuando pasan estas cosas uno a veces piensa que los milagros existen, que hay mensajes".

"Porque después de lo que sucedió en la ruta, se tomaron decisiones muy difíciles. Los médicos hicieron todo impecable. El entubamiento es algo muy crítico. Yo no creía en Dios, pero ahora estoy conversando con él. Si existe, le estoy infinitamente agradecido", subrayó finalmente Eduardo Amadeo.