Importante apoyo rafaelino a la lucha por la educación pública

Pese al frío, al viento y a la llovizna, un importante número de jóvenes estudiantes se sumaron a la convocatoria para reclamarle al Gobierno Nacional que no realice un ajuste sobre la educación pública, específicamente, la universitaria.

Si bien la movilización estaba prevista para las 19, la misma se hizo sentir media hora más tarde, cuando ruidosos bombos y redoblantes, que acompañaron toda jornada, se hicieron escuchar. Una cuadra, de cordón a cordón, repleto de estudiantes, gremialistas y militantes de partidos políticos, recorrieron las 5 primeras cuadras del Bv. Santa Fe y volvieron a la plaza, realizando tres paradas: la primera a la altura del cine, la segunda a la altura del 300 y la última, antes de llegar a la intersección Alvear - Saavedra. En su paso, varios autos demostraron su apoyo tocando bocinas.

Una enorme cantidad de banderas se enarbolaron. La más grande tenía una leyenda: "en defensa de la educación. Abajo el pacto macri FMI y los gobernadores". También se podían ver las identificaciones de la CTA, la tradicional de los pueblos originarios, una negra, blanca y verde, del Instituto Superior del Profesorado Nº 2, de la UNRaf, del Partido Obrero, de la Agrupación Arturo Jauretche, la Asamblea Popular, y de FAGDUT. No faltaron las banderas argentinas y carteles que simplemente decían "basta de ajuste".

"Olé olé, olé olá, los estudiantes vamos a luchar, la educación vos no vas a privatizar", se repetía permanentemente.

Una alumna de la UNRaf contó: "el recorte del presupuesto afecta a la creación de nuevas carreras, a la creación de nuestro propio campus, hay recortes en el sector de investigación y nosotros tenemos un convenio con CONICET. Esto crea muchos problemas para una universidad en crecimiento como la nuestra". Otros, en cambio, marcaron que "se está vulnerando el derecho a la educación. Nuestra universidad emitió un comunicado al respecto. Nosotros lo estamos debatiendo en las aulas. El martes tuvimos una clase abierta y esta es una forma más de expresarnos. Por ahora, no tenemos ninguna prevista, pero sí es probable que organicemos algo más".



EN BUENOS AIRES

Gremios de docentes universitarios y federaciones estudiantiles protagonizaron ayer una multitudinaria marcha que comenzó en el Congreso y se trasladó a la Plaza de Mayo, donde cuestionaron al Gobierno por la crisis en las universidades públicas y reclamaron recomposición salarial y mayor presupuesto.

Bajo una persistente lluvia, las columnas de CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, UDA, FAGDUT y CTERA, junto a miles de estudiantes avanzaron por Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo y al caer la noche se ubicaron frente al Cabildo para escuchar los discursos de los dirigentes gremiales, que efectuaron críticas hacia la Casa Rosada, en medio de las turbulencias económicas.

Durante semanas, el Gobierno se mantuvo inflexible en la propuesta salarial del 15 por ciento en cuotas para los docentes universitarios, lo que motivó malestar en la comunidad educativa y tomas en numerosas casas de estudio del país.

Finalmente, este jueves el Gobierno cedió y se comprometió a mejorar la oferta salarial e incorporará una cláusula de revisión.

No obstante, las posiciones siguen muy lejos de un acuerdo ya que los gremios pretenden un 30 por ciento con cláusula gatillo, un aumento más cercano a la expectativa inflacionaria para este año.

Las negociaciones del Ministerio de Educación con los gremios continuarán este viernes en el marco de la "sesión de trabajo permanente" propuesta por la cartera conducida por Alejandro Finocchiaro para intentar destrabar el conflicto universitario.