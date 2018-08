Pese a cóctel de medidas del BCRA, el dólar cerró en un récord de $ 39,77

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El Banco Central anunció ayer un aumento de la tasa de política monetaria al 60%, "al menos hasta diciembre", incrementó en 5 puntos porcentuales los encajes bancarios y vendió US$ 330 millones de reservas, en medio de la corrida cambiaria que llevó al dólar a un nuevo récord de $39,77.

La decisión se tomó "en respuesta a la coyuntura cambiaria actual y ante el riesgo de que implique un mayor impacto sobre la inflación doméstica", indicó la autoridad monetaria.

En un comunicado difundido cuando el dólar se acercaba a los 40 pesos, el organismo que preside Luis Caputo señaló que "el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central (BCRA) resolvió por unanimidad reunirse fuera de su cronograma y aumentar la tasa de política monetaria a 60%".

La entidad ofreció a través de una nueva subasta unos US$ 500 millones, de los cuales adjudicó 330 millones y el precio promedio de corte se ubicó en 38,71 pesos, siendo el mínimo precio adjudicado de 37,03.​

Pese a la estrategia, la demanda de divisas no cedió y el dólar finalizó en un nuevo máximo histórico al cerrar a $ 39,77 promedio, mientras en algunas entidades financieras terminó por encima de los $ 41. "Para garantizar que las condiciones monetarias mantienen su sesgo contractivo, el COPOM se compromete a no disminuir el nuevo valor de su tasa de política monetaria al menos hasta el mes de diciembre", subrayó el organismo.

Además, el Banco Central decidió elevar en cinco puntos porcentuales los encajes para todos los depósitos en pesos, tanto a la vista como a plazo para las entidades financieras comprendidas en el "Grupo A", a partir del 1° de septiembre próximo.

"Acentuar el control de la liquidez en el mercado de dinero sigue siendo fundamental para reforzar el compromiso anti inflacionario de la entidad", consideró la autoridad monetaria. También aseguró: "La decisión sobre los encajes no alterará las excepciones y franquicias existentes. Tampoco afectará a aquellas cuentas y depósitos denominados en Unidad de Valor Ajustable (UVAs) o en moneda extranjera".

"Este incremento de encajes podrá ser integrado por las entidades alcanzadas, con pesos, Letras de Liquidez (LELIQ) o Notas (NOBAC) del BCRA", evaluó.

Para el Banco Central, "con esta instrumentación de la integración de encajes, se refuerza la transmisión de la suba de la tasa de política monetaria a las tasas pasivas del sistema financiero y su efecto sobre la dinámica de los precios".