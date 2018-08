Las exportaciones de la ciudad crecieron un 14.88%

En la jornada de ayer se concretó la asamblea anual de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela (CACEx), en donde, como es tradicional, se dieron a conocer las cifras finales correspondientes al año anterior, es decir, 2017.

Tal cual como lo había anticipado Edmundo López, presidente de la CACEX a LA OPINION hace más de un mes, luego de años de permanente caída, los números fueron positivos, aunque aún no recuperaron las cifras de los mejores años. En este caso, el monto total de exportaciones fue de 306 millones de dólares, con un valor de la tonelada que supera los U$S 7.415. Comparados con las cifras de 2017 (266 millones de dólares y U$S 5576 la tonelada) el incremento fue de 14.88% en promedio, mientras que el valor agregado subió casi un 33%. Igualmente, sigue estando por debajo de los valores de 2016, con 352 millones de dólares exportados y con casi 9000 dólares de valor agregado.

Esta suba hace que Rafaela se diferencie notablemente de lo que ocurrió en Santa Fe en donde bajó casi un 2%, o en el total del país, en donde la cifra final fue apenas positiva (0.87%).

En cuanto al volumen exportado, también hay buenas noticias: si bien el incremento no es notable, dado que se pasó de 51.000 tn a 53.000 tn,, es la primera vez desde 2012 que hay un crecimiento. Las cifras están lejos de aquel momento récord: hace 6 años eran más del doble actual (117.000 tn).

En cuanto a los rubros, el desempeño es desigual: mientras que hay algunos que tienen claramente un crecimiento extraordinario, tal es el caso de Químicos y plásticos (con una suba del 24.48%) o alimentos (subió un 22.32%), hay otros que aún continúan con una caída importante, como por ejemplo, el sector metalmecánico, que cayó un 11.30%. Autopartes subió 6.99% y el resto de los rubros en su conjunto, un 11,58%.

En cuanto a la participación de cada rubro, alimentos tiene un 59% del total, autopartes un 34%, metalmecánico un 4% y químicos y plásticos un 3%.

Rafaela exporta principalmente a Brasil, y le siguen en valores similares Alemania, EEUU y Argelia. Durante el año pasado los productos locales fueron a 75 destinos, sumando 5 nuevos: República de Yemen, Granada, Tanzania, Honduras y Gabón.

En cuanto a las importaciones, también crecieron: un 22.26% en general, por un total de U$S114.408.373,6, principalmente del rubro autopartes (54% del total). Provienen principalmente de Brasil, mucho más atrás China y EE. UU.