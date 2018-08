Carta de Lectores

Interpelación.

Señor Director:

“Tus cartas de lectores siempre apuntan a la espiritualidad, a la paz, al amor… no hay quejas”…” escribí algo que te dé bronca,” me interpelaron con amabilidad. Y aquí voy con la definición de bronca: Riña o discusión fuerte entre dos o más personas, represión autoritaria… Sinónimos: represión, escándalo, agarrada, gresca, alboroto… Antónimos: paz, calma, alabanza, elogio, felicitación… Ante la definición, y los sinónimos y antónimos de la palabra “bronca”, siento un gran idilio con los antónimos. Definición de idilio: situación de un mundo ideal, en lo que todo se desarrolla conforme al bien y a la belleza… ¿No es acaso el mundo ideal, que Dios creó para nosotros?. ¿ No es acaso así nuestro corazón ?. Incursionando en él, nos daremos cuenta, que existe en nosotros la necesidad de observar, apreciar y crear belleza; de dar y de recibir amor. ¿ Porqué obrar contrariamente a esos deseos? Considero que nuestro espejo, es el prójimo, la sonrisa, la amabilidad, el positivismo hacia nosotros mismos y hacia los que nos rodean; el estar cuando se nos necesite y todo lo demás vendrá por añadidura; el bienestar, la felicidad, la belleza… Enturbiar la vida, obsesionándose por lo material, lo superfluo, la competencia, es violentarse a sí mismo y a los demás. Hoy y siempre te digo “Te quiero”. “Aquí estoy”. Intentemos: No quejarnos, solo comunicarnos y dialogar. No juzgar, solo entender el porqué. No sentir bronca y, si está en nuestras manos tratar de revertir la situación y orar. Ojalá nuestro espejo; en el que nos miramos , sea ese que no cuesta nada, y que solo se compra con ¡ Actitud! Desaceleremos nuestros pasos; vamos muy apurados por la vida, corriendo el terrible riesgo de no ver, lo que se nos va presentando en el camino, de no descubrirlo; sabiendo quizás que en algunas cosas, no se pueda volver atrás.

Ana María Abuh Arias de Abeillé.