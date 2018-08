Panorama Político

CORACH, FORZADO EN

EL CLUB DE LA PELEA

Ante un bloque de concejales oficialistas reducido, al jefe de Gabinete municipal, Marcos Corach no le quedó otra opción que calzarse los guantes y subir al ring para enfrentarse a un Concejo dominado por Cambiemos. Esta semana se quejó en voz alta por las demoras de los legisladores de la ciudad en aprobar la readecuación de partidas del presupuesto municipal para atender temas de gestión que necesitan más fondos a raíz del impacto de la inflación.

El funcionario que mayores capacidades ha demostrado para los entreveros discursivos en el equipo del Intendente advirtió que la mora parlamentaria se traducía en "palos en la rueda" del gobierno local. Y deslizó que había una oposición destructiva.

Por el lado de los concejales opositores, insistieron en que si no había avances se debía a que desde el Ejecutivo se retaceaba información sobre el estado de las cuentas municipales y por qué se necesitaba readecuar partidas. Y que para tomar las mejores decisiones en su rol de legisladores requieren información por parte del Ejecutivo.

"En el Concejo le votamos casi todo al Ejecutivo. No pueden acusarnos de intentar paralizar la gestión. Parece que todavía no se acostumbran a que ya no controlan el Concejo y suelen retacear la entrega de información, como siempre tardaron en responder los pedidos de informes", se despachó un edil de la oposición al rechazar las acusaciones de Corach.



VIOTTI COLABORA

EN EL TRANSITO

El joven concejal radical, Leonardo Viotti, presentó un pedido para que coloque un cartel más grande que advierta el desvío del tránsito pesado sobre la Ruta 70 y calle Tettamanti, en el este de la ciudad. "La señalización que está actualmente es muy chica, por lo que a veces los camiones ingresan a la ciudad. Yo mismo tuve que escoltar a un camión para sacarlo de la ciudad", dijo ayer en plena sesión cuando defendía la iniciativa. Hay quienes ya lo postulan para inspector de tránsito.



LIFSCHITZ, SIN

REELECCION

El gobernador Miguel Lifschitz quizás comenzó a enviar su currículum a distintas agencias de empleo una vez que la Cámara de Diputados de la Provincia le cerró la posibilidad de reformar la Constitución y con ello le negó la reelección.

Con buena imagen ante los santafesinos, el mandatario provincial se ilusionaba con la posibilidad de continuar en el cargo un segundo período consecutivo. Sin sorpresas, la oposición le cerró las puertas con 25 votos negativos y 23 positivos durante una sesión extraordinaria, el miércoles.

"Gracias a los 25 diputados y diputadas progresistas que le dijeron sí a la Reforma de la Constitución, porque ganaron el debate. Del otro lado quedaron las excusas y la falta de argumentos. Ahora vamos por nuevos desafíos porque solo así la democracia tiene sentido", publicó el gobernador en su Twitter.

El diputado de izquierda, Carlos Del Frade, le respondió. "No, Miguel. Son nuestras razones y nuestros hechos. No te gustan escucharlas ni discutirlas. Pero no son excusas. Ni ustedes ni nosotros somos dueños de la verdad", planteó en el hilo tuitero.



MARCOS PEÑA,

EL ILUSIONISTA

Hace 13 meses Marcos Peña visitaba Rafaela en el marco de la campaña electoral, en un contexto de recuperación económica y con un buen humor social. En las elecciones del año pasado, Cambiemos arrasó en todos lados, a tal punto que en Rafaela el bloque de concejales de este espacio se adueñó de la mayoría a partir de una cosecha de votos histórica (Leo Viotti y Lalo Bonino juntaron más de 34 mil crucecitas en la boleta única).

Ahora la coyuntura es distinta. Ayer el todavía jefe de Gabinete de la Nación salió a negar cambios en el equipo del Presidente y aseguró que la gestión de Mauricio Macri "no está ante un fracaso económico". Cabe preguntarse cómo es posible que un funcionario con semejante ceguera política aún nos este gobernando...



EL DESCARGO DEL

CONCEJAL MENOSSI

De tanto en tanto, el rol de los concejales aparece devaluado ante la percepción de la opinión pública. En realidad, está en sintonía con una visión crítica sobre la política y en especial sobre los políticos, que incluye cuestionar el salario o la dieta. Y en las redes sociales donde no hay reglas y todos pueden expresarse, se pueden encontrar a personas de carne y hueso que hacen catarsis o bien a perfiles falsos con los que se busca cuestionar e incluso ensuciar con operaciones a determinados dirigentes.

La semana pasada fue el caso del concejal de Cambiemos, Hugo Menossi, quien sin caer en la indignación por un supuesto ataque mantuvo cierta cordialidad y planteó su postura. "Hola! Quiero agradecer a la persona que sacó la foto, que miente respecto a mi salario y que se preocupa por mi tarea legislativa y por mi alimentación", sostuvo con tono divertido. Después aclaró que "mi salario está publicado en la web del Concejo Municipal y está muy lejos de ser ese monto" y agregó que "quien me conoce, sabe lo que hago (y pido disculpas porque muchas veces no llego a todo)".

Ante la consideración de que los concejales hacen poco y nada, Menossi describió las actividades que cumplió el jueves de la semana pasada. "Hoy fui a las 7:30 al Concejo donde tuvimos la primer reunión en Comisión de deuda, finalizamos a las 9:10. Atendí a un vecino de barrio Malvinas y ya redacté el pedido que me hizo, otro de Villa Podio (lo ayudé a hacer una nota para (el intendente, Luis) Castellano y presenté un proyecto por su situación). Después otro vecino de Barranquitas, un dirigente de Villa Podio, pasó un dirigente para ver una cuestión de Buenos Aires, pasaron 3 periodistas (con uno hice una nota), el presidente y un referente de una importante institución de la ciudad, el presidente de un club y todavía puedo estar olvidándome de alguien. Mientras hablaba con el presidente del club comí 2 empanadas con mate. A las 13 entré a la sesión, tratamos alrededor de 20 temas y a eso de las 15 (mientras los concejales kirchneristas decían que la culpa de todo es de Macri) me comí un FLAN!. Después de eso di mi punto de vista, en donde les manifesté que si los sobornos k le costaron al país U$S 36.000.000.000, a Rafaela (redondeando), los sobornos K le costaron alrededor de U$S81.000.000 (lo que equivale en pesos a $2.450.000.000 aprox). Es el presupuesto de dos años de la Municipalidad de Rafaela", enumeró en detalle.

"No entiendo el enojo de quién saco esta foto, igual recomiendo no mentir, si siguen mintiendo el país no va a salir adelante, eso es lo más importante!" fue el cierre de su posteo en redes sociales.