Carta de Lectores

Rafaela tiene desde hace años muchas quejas de los vecinos y también mucha suciedad en las calles y veredas debido a la plaga de pájaros, sobre todo en el centro y calles aledañas.

Todas las veredas y objetos que se encuentran a merced terminan dañados a raíz del excremento, incluso habiendo 3 escuelas importantes en la zona, basta ver el estado de los patios donde los chicos juegan, o los lugares de entrada y salida del colegio que se concentran los padres, o bien los vecinos que tienen problemas con sus casas desde techos

quemados por el ácido que queda de los excrementos hasta enfermedades por respirar ese olor nauseabundo (basta caminar por calle Alvear o el mismo centro para darse cuenta)

Hace poco se gastó un dinero importante cambiando la vereda de la plaza principal que no alcanza a lucirse pues en todo su perímetro se percibe el mismo olor que en el resto de las calles y los bancos de la plaza no se usan por la suciedad que dejan las aves.

En Cataluña (España) se ha implementado desde hace varios años un sistema para controlar la natalidad de los pájaros a través de un fármaco anticonceptivo para evitar las plagas de estos animales. Se trata de un maíz recubierto con una sustancia llamada nicarbazina, que inhibe la capacidad reproductora de las palomas. Mientras otros sistemas

solo reducen el problema transitoriamente, con el control de la natalidad se reduce la población de forma progresiva y permanente. Han ideado unos dispensadores automáticos que distribuyen el producto, de esta manera la máquina contiene un depósito donde caben unos 60 kilos y un pequeño motor se encarga de distribuir el producto. Además, se puede programar la hora en que se desea que se dispense el producto, así como también la dosis requerida. Las máquinas se colocan en los espacios de mayor concentración de las palomas, sobre todo en terrazas, pero también

en plazas o iglesias. El fármaco es "totalmente seguro", tanto para la salud de las palomas, así como por la de otros animales, personas o el medio ambiente

Porque no copiamos lo que otros ya implementaron con éxito y solucionamos de una vez por todas el problema que cada vez es mayor?



Gabriel Alessandria

DNI 23.429.782