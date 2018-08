Ordenación diaconal de Néstor Valladares Sociales 31 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO FACEBOOK VALLADARES./ Será ordenado hoy a las 20 en Catedral.

Hoy, viernes 31 de agosto a las 20:00 horas será la ordenación diaconal (camino al sacerdocio) de Néstor Mario Valladares, en una ceremonia presidida por el obispo diocesano Luis Fernández y concelebrada por la mayoría de los sacerdotes, en la Catedral San Rafael. El lema elegido es el siguiente: "El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor" (Jn 12, 26). Será la única misa del día en esta parroquia.

A su término, se compartirá una cena a la canasta en el salón Cura Brochero; los interesados avisar a la secretaría parroquial de San Rafael (424661) y habrá venta de bebidas.

Conviene aclarar que el citado iba a ser ordenado diácono junto Claudio Oscar Badino el 20 de agosto pasado, pero por problemas de salud no pudo ser ordenado.

Nació en Tostado el 18 de agosto de 1989. Cursó la primaria en la escuela N° 417 Comandante Juan José Razzetti que finalizó en 2002 y la secundaria en la escuela EEM N° 332 D. F. Sarmiento que terminó en 2007; ambas en Tostado.

Después fue a Santa Fe para estudiar Licenciatura en Cartografía en la UNL (2008-09).

"Fui descubriendo a Dios en mi vida. La catequesis de comunión y de confirmación me ayudó mucho. Que Dios se haga presente y cercano a través de gestos sencillos me producía alegría. También las experiencias de misión con el grupo de jóvenes de Tostado me enriquecieron para tener una mirada de fe sobre mi vida y surgía la pregunta ¿qué quiere Dios para mí? Así fui descubriendo que quería vivir de esta manera, encontrándome con Dios y llevando su presencia a otros", contó Valladares a un cronista de LA OPINION.

En el 2010 ingresó al seminario Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, donde transcurrió su formación hasta el año pasado. "En estos años tuve distintas experiencias pastorales en nuestra Diócesis, que me permitieron conocer varias parroquias y compartir con los sacerdotes", agregó.

Actualmente está en la parroquia San Carlos Borromeo de Sunchales, donde acompaña al padre Fernando Sepertino en la tarea pastoral, contando también con el presbítero Antonio Izquierdo (emérito). "Agradezco a Dios por todo lo vivido en este camino y a ustedes por sus oraciones", concluyó.



NUEVA ABADESA

Este sábado 1 de septiembre a las 9:30 horas se oficiará la misa en la que será bendecida la nueva abadesa María Cecilia Aimar (de Plaza Clucellas) en la comunidad de la Abadía Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en la ruta nacional 34, pasando el INTA Rafaela, en una ceremonia presidida por el obispo Fernández. También participarán religiosas de las comunidades benedictinas "Santa Escolástica" de Victoria (Buenos Aires) y Córdoba, entre otras.