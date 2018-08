Rumbo a Tokio 2020, Toyota apunta a la creación de una sociedad más inclusiva

Como socio estratégico de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Toyota Motor Corporation apoyará y contribuirá a la creación de una sociedad más inclusiva en colaboración con el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, el Comité Organizador de Tokio 2020 y la amplia comunidad de negocios de Japón. Durante los próximos Juegos Paralímpicos, Toyota fomentará el interés en estos juegos, a nivel mundial, a través de su proyecto Mobility for All (Movilidad para todos).

Akio Toyoda, Presidente de Toyota Motor Corporation, declaró, que derivado de las reuniones sostenidas con Sir Philip Craven ex Presidente del Comité Paralímpico Internacional en 2015, y con muchos atletas paralímpicos, se ha comprometido con la idea de que Toyota debe proporcionar soluciones de movilidad para todas las personas y de esta forma, tomar medidas como una empresa de movilidad, no sólo para ‘hacer autos cada vez mejores’, sino también con el objetivo de abordar diversas necesidades de movilidad más allá de los autos.

Akio continuó: "Estoy convencido de que esto nos ayudará a apreciar las diferencias como individuos y nos llevará a evitar pensamientos que puedan frenar a grandes organizaciones como la nuestra, así como erradicar el prejuicio y la discriminación en la sociedad. Veo a Toyota como una empresa involucrada con el Movimiento Paralímpico, es un paso decisivo hacia nuestra meta “One Toyota”, y de este modo lograr la visión de Sir Philip, "un mundo, un sueño, un pueblo.”

“El objetivo de Toyota con el concepto 'Movilidad para todos', no es sólo para aquellos con discapacidades, sino que tiene implicaciones más amplias para todas las personas, y por lo tanto tiene un significado especial”, comentó Sir Philip Craven, miembro de la Junta de Directores de Toyota Motor Corporation en junio de 2018. "La primera vez que Akio Toyoda visitó la sede del IPC hace algunos años, escribió en nuestro libro de visitas: 'Lucha por el futuro. Un mundo, un sueño, una persona, un Toyota', y eso me dejó una fuerte impresión. Llegué a creer que luchando junto a Toyota, se puede conducir realmente a un mejor futuro, donde todas las personas podrán tener libertad de movimiento".

Toyota apoya el movimiento Paralímpico a través de actividades internas, involucrando a sus colaboradores, y trabajando en conjunto con el Comité Organizador de Tokio 2020 y el Comité de negocios de Japón.

En 2017, Toyota inició actividades alrededor del mundo, con el objetivo de ampliar el interés en los deportes paralímpicos. Al firmar el acuerdo para convertirse en socio mundial del IPC, Toyota también firmó un acuerdo para convertirse en socio aproximadamente de 180 Comités Paralímpicos Nacionales locales (NPCs por sus siglas en inglés). Trabajando estrechamente con cada NPC, Toyota pretende aumentar y desarrollar el interés en los juegos paralímpicos de manera local.

1. Soporte tecnológico para atletas paralímpicos:

-Toyota se ha enfocado en el desarrollo de equipo para atletas paralímpicos, utilizando sus herramientas tecnológicas y su conocimiento de ingeniería, aprendido al fabricar automóviles en Estados Unidos, Japón y Alemania.

- Para los juegos paralímpicos de invierno en PyeongChang 2018, Toyota trabajó con distintos desarrolladores de equipos y atletas, entre los que destacan, el esquiador alpino Taiki Morii, en el desarrollo de una nueva silla de esquí, el esquiador a campo traviesa y biatleta, Andrea Eskau, en el desarrollo de un trineo de esquí con Toyota Motor Sports Gmbh.

- Mirando hacia el futuro de Tokio 2020, los equipos de investigación y desarrollo (R&D) de Toyota han orientado sus esfuerzos para asumir el reto de mejorar los equipos que utilizarán los atletas en los juegos paralímpicos de verano.

2. Apoyo a los Comités Paralímpicos nacionales:

- La fundación AGITOS, como parte del equipo del IPC, es la organización que se encarga en el desarrollo de deportes paralímpicos, como herramienta para cambiar vidas y contribuir a una sociedad más inclusiva para todos, a su vez, ésta trabaja con los NPCs y otras organizaciones alrededor de la Mundo.

- El acuerdo de asociación mundial entre Toyota y el IPC ha hecho posible que la fundación AGITOS pueda liderar el "Programa de desarrollo NPC impulsado por Toyota", que ofrece apoyo y capacitación en las áreas de desarrollo organizacional, entrenamiento técnico deportivo y desarrollo de atletas. El objetivo es aumentar la capacidad de organización y profesionalidad de los NPC para que puedan tener un mayor alcance de los deportes paralímpicos en sus países.

- En distintos países, se está trabajando estrechamente con las comunidades locales y conectando a las empresas a cada NPC, de esta manera, Toyota pretende expandir el interés en los deportes.

3. Empleo y patrocinio:

- Actualmente Toyota emplea y patrocina a un gran número de atletas, tanto dentro como fuera de Japón, incluyendo deportistas paralímpicos.

- Además, uno de los principales proyectos de Toyota es poder ofrecer empleo a más atletas paralímpicos en todo el mundo.

Por su parte la Fundación Toyota Mobility realiza un concurso de alcance global, el "Reto de Movilidad Ilimitada," que tiene como objetivo desarrollar herramientas innovadoras que ayuden a proporcionar libertad de movimiento a aquellos con discapacidades. La convocatoria fue publicada en noviembre de 2017, y la idea ganadora recibirá hasta $4 millones de dólares como apoyo para el desarrollo de dichas herramientas. El ganador será anunciado en Tokio 2020.