Piden 20 años para quien mató a su novio rugbier

MENDOZA, 31 (NA) - El fiscal Fernando Guzzo solicitó la pena de 14 años de prisión efectiva para Julieta Silva por la muerte "claramente dolosa" de su novio, el rugbier Genaro Fortunato, ocurrida en la ciudad mendocina de San Rafael en septiembre de 2016, mientras que la querella reclamó una condena de 20 años de cárcel para la acusada.

Guzzo consideró el atenuante del estado de emoción violenta, y le solicitó al Tribunal que, al momento de dictar la sentencia, la acusada "deje de manera inmediata los alcances de la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria y ordene la internación en un establecimiento carcelario".

Para el fiscal, Silva "no reúne los supuestos requisitos para la prisión domiciliaria" que venía gozando hasta el juicio y se pronunció asimismo porque "no va a ser posible una pena de ejecución condicional", aunque no pidió una pena de prisión perpetua como se especulaba en un primer momento.

En su alegato, Guzzo apeló a la figura de "homicidio simple con dolo eventual por emoción violenta" para formular los cargos contra Silva.

Tras la exposición fiscal, el tribunal, integrado por los jueces Rodolfo Luque, Julio Bittar y la jueza María Eugenia Laigle, pidió cuarto intermedio hasta las 15:30.

Por la tarde, y tras retomarse la audiencia de alegatos, el abogado querellante Tíndaro Fernández, representante de la familia de la víctima, le pidió al tribunal que a Silva se la condene por el delito de "homicidio simple con dolo".

Como alternativa, y según trascendió en la prensa local, Fernández solicitó al Tribunal que condene a la imputada a la pena de 20 años de prisión y en el mismo sentido que el fiscal, que se le revoque la prisión domiciliaria.

La defensa de Silva expondrá sus alegatos mañana viernes, tras solicitar al tribunal no hacerlo este jueves.