Los grupos de la Champions

Ayer se llevó a cabo el sorteo de los grupos de la próxima edición de la Champions League, que comenzará el 17 de septiembre. Y como estaban la mayoría de los campeones del máximo certamen de clubes a nivel europeo, exceptuando al Milan (jugará la Europa League), se podía imaginar que iban a conformarse zonas muy interesantes.

El Barcelona de Messi no la tendrá sencilla, ya que se enfrentará al Tottenham de Mauricio Pochettino, que la pasada temporada quedó eliminado en octavos de final a manos de Juventus. El otro rival de peso será el Inter de Mauro Icardi y Lautaro Martínez, que vuelve a disputar el torneo tras seis años. El PSV Eindhoven completa la zona B.

El Real Madrid, campeón de las últimas tres ediciones, tuvo más suerte en el sorteo. Le tocó con la siempre difícil Roma pero también con dos de menor jerarquía como CSKA Moscú y Viktoria Plzen.

Otro grupo duro es el C, que conforman PSG, Napoli, Liverpool y Estrella Roja, o también el H, integrado por Juventus, Manchester United, Valencia y Young Boys.



Así quedaron los grupos:



GRUPO A: Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Mónaco y Brujas.



GRUPO B: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven e Inter.



GRUPO C: PSG, Napoli, Liverpool y Estrella Roja.



GRUPO D: Lokomotiv de Moscú, Porto, Schalke y Galatasaray.



GRUPO E: Bayern Munich, Benfica, Ajax y AEK Atenas.



GRUPO F: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon y Hoffenheim.



GRUPO G: Real Madrid, Roma, CSKA Moscú y Viktoria Plzen.



GRUPO H: Juventus, Manchester United, Valencia y Young Boys.