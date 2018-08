Cachanosky analizó la economía actual Locales 31 de agosto de 2018 Por Mario Cabrera Dijo que hay una gran falta de confianza en los planes económicos, como así también una reforma política e informar más a los ciudadanos. Igual es optimista y no cree que se dé lo del 2001.

FOTO J. BARRERA ROBERTO CACHANOSKY. Dio su visión de la actualidad en el CCIR.

En el SUM del Centro Comercial e Industrial de Rafaela se llevó a cabo, este jueves, la conferencia "Situación económica actual y perspectivas" a cargo del Lic. en Economía Roberto Cachanosky. Previamente, el economista argentino dialogó con los medios rafaelinos, donde en primer lugar dio sus apreciaciones acerca de la tensión que se generó con el dólar, que cerró la jornada cerca de los 40 pesos. “Lo que veo es un nivel de suba de corrida cambiaria, no corrida financiera todavía, ya que no hay retiro masivo de los fondos en los bancos. Probablemente no lo haya, pero lo que hay es una falta de confianza muy grande en términos de planes económicos. No terminan de generar la confianza que se necesita, porque Argentina pasó de ser un país fronterizo a país emergente hace un tiempo con ese comunicado tan famoso, todos festejando. Después vino el apoyo del fondo, seguían festejando, pero hay que entender que todas las medidas monetarias y financieras y cambiarias no son sustitutos de las reformas estructurales. Eso es lo que falta”, sostuvo el porteño en el inicio del diálogo.

Haciendo mención a lo que necesita hoy por hoy el gobierno para que esta realidad pueda calmarse, declaró que “hace falta, claramente, una reforma política económica más contundente, que genere más confianza. Claro que no es fácil hacerlo a un año de las elecciones, las PASO, pero esto es consecuencia en haber demorado durante dos años y pico las reformas y haberse recostado más que nada en el tema del financiamiento externo. Esto no dura eternamente, entonces el financiamiento puede usarse mientras uno hace las reformas. Lo que hace falta acá es reforma del estado, reforma impositiva, reforma laboral...”. Y en referencia a la acción o las medidas que tomaría para frenar el dólar, añadió que “una medida sola no alcanza, pero si por lo menos, lo que saldría a hacer es informar con claridad cuáles son los vencimientos de deuda pública y cómo se va a pagar eso. En los últimos días hubo mucha incertidumbre respecto de que si el país entraba en default o no. Y eso es por falta de información, que no se está dando en forma más clara por parte del gobierno, más contundente, más categórica. Hay muchos vencimientos que se renuevan automáticamente, como por ejemplo el crédito con el banco mundial. Dentro de todo lo que se vence, no hay que pagarlo de manera inmediata, lo que se denomina la renovación. Entonces, hay que explicar claramente lo que se va a renovar de esta manera, esto es lo que vence, esta es la plata que nos falta y probablemente ahí se despeje mucho más el horizonte. No entiendo todavía porqué no lo han hecho. Le sugeriría al presidente, al jefe de gabinete que hagan una cosa de este tipo como primera medida, y mientras tanto, durante el fin de semana, que trabajen intensamente en la reforma del estado”. Posteriormente se le preguntó por la actitud que debe tomar el empresario. “Depende de cada uno. Lo que diría es que en estas condiciones, uno siempre busca cubrirse. El empresario lo hará cubriendo su stock, la familia refugiándose en bienes que no se desprecien. Estas serían algunas medidas transitorias a tomar”, respondió.

Por su parte, también habló del rol del sector agrícola-ganadero. “Se va a empezar a mover con la compra de agroquímicos y para diciembre y enero empezará el mayor movimiento. Si el clima acompaña vamos a tener 30 millones más de toneladas que mover, con lo cual el sector agropecuario va a generar más movimiento, y al mismo tiempo, más divisas. El tema pasará por aguantar hasta que empiecen a entrar esas divisas producto de las exportaciones. Esto también mejoraría las exportaciones regionales. Igual, no sabemos si hay un cambio en los planes, pero aún así la suba se ha multiplicado prácticamente por 4 en lo que va del año”.

Ya sobre el final de la charla, y con lo que puede llegar a pasar pensando a futuro a partir de esta ansiedad que se observa en el mercado, Cachanosky opinó que “es de suponer que tienen que pensar en algún tipo de medidas económicas más categóricas, buscando el apoyo de la oposición. La herencia es pesadísima y se la tendría que haber enfrentado con medidas más categóricas, confiar menos en el optimismo y en el entusiasmo y más en la ciencia económica. El clima no ayudó ni ayuda. El valor del dólar se ha multiplicado el doble en lo que va del 2018 pero no hay que echarle la culpa al mundo, es nuestra responsabilidad. Igualmente, esto no es el 2001 para nada y estamos lejos de eso en términos de confiscación de depósitos. En ese año se dio eso porque los bancos tenían dólares que devolver y no tenían cómo hacerlo. Entonces, el Banco Central no podía emitir dólares para darles y así surgió lo del corralito, la pesificación asimétrica, etc. Hoy eso no está, así que por ahora no hay ninguna razón como para que se confisquen los dólares en el sistema financiero”.