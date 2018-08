Peña: "No estamos ante un fracaso económico"

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó ayer que el Gobierno esté "frente a un fracaso económico" y consideró que la Argentina atraviesa "un proceso de recuperación en un contexto de enormes dificultades estructurales". Horas antes de la fuerte subida en la cotización del dólar, que a lo largo de la jornada llegó a valer 41,50 pesos, el referente oficialista aseguró que "el presidente Mauricio Macri está seguro de que tiene el equipo adecuado para encarar este problema".

Además, Peña descartó posibles cambios en el Gabinete al señalar que esa "no es la solución en la que está pensando" el mandatario nacional. "No hay una solución mágica por esa vía, tenemos que seguir trabajando. No estamos ante un fracaso económico ni mucho menos", agregó en declaraciones a Radio Mitre.

Para el jefe de los ministros, "el fracaso en la Argentina es que siendo uno de los países potencialmente más ricos del mundo tiene un 30 por ciento de pobreza". "Nosotros vemos esto como parte de un proceso de recuperación en un contexto de enorme dificultades estructurales", manifestó Peña minutos antes de exponer ante el Consejo de las Américas.

Por otra parte, explicó que todavía "no está cerrado" el adelanto de fondos por parte del FMI y pidió "no adelantarse a esa discusión". "Fue una decisión del Presidente la de transmitir eso en forma directa y no a través de trascendidos. Es una decisión política que se toma y que se va a traducir en las próximas semanas con los detalles técnicos", adelantó.

El funcionario resaltó que el Gobierno está "tomando todas las medidas necesarias para resolver todos los desajustes estructurales de nuestra economía" y opinó que "hay muchos indicadores que demuestran que ese fortalecimiento se está dando".

"Un fracaso es que en 70 años no podamos resolver el desequilibrio fiscal, es un fracaso que en 80 años no podamos resolver la inflación, es un fracaso que no haya empleo de calidad", cerró.