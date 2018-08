Macri mantuvo su agenda pese a tensión económica Nacionales 31 de agosto de 2018 Redacción Por Más allá de las audiencias en las que recibió a representantes de distintas instituciones, Casa Rosada no publicó fotos de la actividad del Presidente.

FOTO NA DUJOVNE. Al salir de Casa Rosada tras reunirse con Macri y hablar con la prensa.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El presidente Mauricio Macri intentó ayer mostrar tranquilidad y normalidad al mantener su agenda de actividades tal como estaba prevista, aunque siguió de cerca y con atención una jornada de tensión y volatilidad cambiaria. En la Casa Rosada, el mandatario se apegó al cronograma de reuniones que se había fijado y no se apartó, con el objetivo de no perturbar aún más a los mercados y a la población en general.

A las 10:30, el jefe de Estado encabezó la tradicional reunión de coordinación de Gobierno de la que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; y el de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; así como también el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Con la cotización del dólar pegando un salto de 6 pesos y cerrando cerca de los 40 pesos, los rumores sobre posibles cambios en el Gabinete estuvieron a la orden del día: sin embargo, tanto Peña en declaraciones a la prensa tras participar de la reunión del Consejo de las Américas, como fuentes en off, descartaron que se haya analizado la eventual salida o llegada de funcionarios.

En medio de la disparada del billete verde, el líder del PRO recibió la invitación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para participar de la Asamblea Anual del organismo, que se realizará en la ciudad de Salta entre el 19 y el 22 de octubre próximo.

Cerrado el mercado cambiario con un promedio del dólar a 39,77 pesos, Macri recibió a las 15:30 al secretario de Deportes, Carlos Mac Allister, para realizar una reunión de seguimiento de gestión. Como última actividad de la agenda, una hora más tarde, el Presidente analizó la marcha del Plan Nacional de Calidad, que tiene como objetivo "elevar la calidad de la producción nacional de bienes y servicios con el fin de favorecer la inserción de estos productos en el mercado nacional e internacional e impulsar una mayor complejidad y diversificación de la producción".

Sobre el cierre de la jornada, Macri estuvo nuevamente reunido con Dujovne y a las 17:56 se retiró de la Casa Rosada: con gesto tranquilo y paso calmo, recorrió el Salón de los Bustos mandando mensajes de audio en WhatsApp.

En tanto, en la planta baja de Balcarce 50 el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió a una serie de gobernadores para continuar con las negociaciones por el Presupuesto 2019: el formoseño Gildo Insfrán, el tucumano Juan Manzur, la fueguina Rosana Bertone, el mendocino Alfredo Cornejo, la santacruceña Alicia Kirchner y el riojano Sergio Casas.